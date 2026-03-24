Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu đúng thời điểm giá xăng dầu tăng cao

Minh Hạnh

TPO - Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Valero (Port Arthur, bang Texas, Mỹ), gây ra một đám cháy lớn với khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn từ nhà máy và cảm thấy nhà cửa rung chuyển. Lực lượng chức năng đã được điều động đến hiện trường, và người dân phía tây Port Arthur được yêu cầu trú ẩn tại chỗ.

Cảnh sát trưởng hạt Jefferson - Zena Stephens - cho biết hiện còn quá sớm để xác định liệu có ai bị thương hay không. Theo quan chức này, vụ nổ có thể liên quan đến thiết bị sưởi tại nhà máy.

Một đại diện của Tập đoàn Năng lượng Valero nói với tờ The Post, rằng tất cả nhân viên tại nhà máy lọc dầu đều an toàn.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: X, RT)

Nhà máy lọc dầu Valero ở Port Arthur là một trong những địa điểm lọc dầu lớn trên bờ biển Vịnh Texas với công suất chế biến dầu thô lên tới 430.000 thùng/ngày.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giá xăng dầu tại Mỹ đang tăng cao vì xung đột Trung Đông. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá trung bình của một gallon xăng đã tăng lên khoảng 3,95 USD vào ngày 23/3, cao hơn 1 USD/gallon so với mức giá trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

New York Post, RT
#giá xăng dầu #Mỹ #nhà máy lọc dầu #xung đột Trung Đông #Iran

