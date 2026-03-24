Tiết lộ thời điểm Mỹ có thể chấm dứt xung đột với Iran

TPO - Truyền thông Israel hôm thứ Hai đưa tin, Mỹ đã ấn định ngày 9/4 là ngày có thể chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra với Iran, trong bối cảnh kỳ vọng về các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai bên.

"Washington đã ấn định ngày 9/4 làm thời điểm chấm dứt xung đột, đồng nghĩa với việc còn khoảng 3 tuần để các hoạt động quân sự và đàm phán tiếp diễn", nhật báo Yedioth Ahronoth dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Pakistan, đồng thời lưu ý rằng Washington chưa thông báo cho Israel về chi tiết các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf.

Cũng theo tờ báo, Israel nhận định Mỹ đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với ông Qalibaf, sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc liên lạc với Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, trong tuyên bố cùng ngày, ông Qalibaf bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Trong khi đó, trang tin Ynet dẫn nguồn thạo tin cho rằng việc kết thúc xung đột vào ngày 9/4 có thể tạo điều kiện để ông Trump thăm Israel nhân dịp Ngày Độc lập và nhận Giải thưởng Israel - giải thưởng danh giá nhất của nước này, trị giá khoảng 75.000 shekel.

Nguồn tin của Ynet cũng cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tuần này tại Pakistan.

Phía Mỹ và Israel vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đã có những "cuộc đàm phán hiệu quả" vào cuối tuần qua và Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự vào cơ sở điện lực và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày. Lãnh đạo Nhà Trắng lưu ý cuộc đàm phán sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Tình hình leo thang căng thẳng khu vực tiếp tục bùng phát kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công chung vào Iran ngày 28/2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng hàng chục quan chức cấp cao.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, cùng với Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường dầu mỏ và ngành hàng không.