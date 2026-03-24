Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảng Hy Lạp sau sự cố ở Trung Đông

TPO - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến vịnh Souda, đảo Crete (Hy Lạp) để bảo dưỡng và sửa chữa sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu giặt là trên tàu.

Hải quân Mỹ hôm thứ Hai (23/3) thông báo, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rút khỏi khu vực Trung Đông, cập cảng ở phía Đông Địa Trung Hải. Con tàu hiện đang neo đậu tại Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Souda Bay, một căn cứ của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nằm trên đảo Crete của Hy Lạp, nơi USS Gerald R. Ford sẽ được bảo dưỡng và sửa chữa sau khi hoạt động ở Biển Đỏ.

"Tàu sân bay vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Việc cập cảng cho phép tàu được đánh giá, sửa chữa và tiếp tế một cách hiệu quả. Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford tiếp tục triển khai ở nước ngoài", Hạm đội 6 của Mỹ - đơn vị giám sát các hoạt động của Hải quân tại châu Âu, cho biết trong một tuyên bố.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng căn cứ hải quân Souda Bay trên đảo Crete, Hy Lạp hôm thứ Hai. Ảnh: Reuters

Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford được phát hiện gần vịnh Souda sau khi rời Biển Đỏ và di chuyển về phía bắc qua kênh đào Suez trong những ngày gần đây. Vị trí của các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến hiện chưa được công bố.

Con tàu từng được triển khai tới Trung Đông nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, việc cập cảng tại Hy Lạp đồng nghĩa với việc tàu tạm thời rút khỏi khu vực xung đột, sau một loạt sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động dài ngày.

Ngày 12/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu giặt là chính của tàu đã khiến hai thủy thủ bị thương. Hải quân Mỹ cho biết đám cháy không ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và đã được khống chế kịp thời, con tàu vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời cảng Virginia vào ngày 24/6/2025. Đây là chuyến triển khai lớn thứ hai kể từ khi tàu được đưa vào biên chế. Nhiệm vụ này đã nhiều lần bị kéo dài, hiện vượt mốc 9 tháng - thời gian được đánh giá là hiếm gặp đối với một tàu sân bay Mỹ

Ban đầu, tàu sân bay hướng đến châu Âu nhưng sau đó đã được điều động đến vùng biển Caribe vào tháng 11/2025 nhằm gây sức ép với Venezuela, trước khi tiếp tục chuyển hướng sang Trung Đông vào tháng 2/2026 trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.