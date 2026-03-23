Cán cân sức mạnh quân sự đang nghiêng về bên nào: Israel - Mỹ hay Iran?

Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự Military Power Rankings 2025, Mỹ đứng số 1 thế giới về sức mạnh quân sự, trong khi Iran xếp thứ 11 và Israel đứng thứ 14. Tuy nhiên, các con số chỉ phản ánh một phần bức tranh - điều quyết định nằm ở cách các lực lượng này được triển khai và phối hợp trên chiến trường, Hindustan Times nhận định ngày 22/3.
Tổn thất ban đầu: Iran chịu thiệt hại nặng nề
Kể từ cuối tháng 2/2026, xung đột đã gây thương vong lớn, trong đó Iran là bên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất:
-Hơn 3.000 người thiệt mạng tại Iran, bao gồm binh sĩ và dân thường
-Nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng bị phá hủy
-Đặc biệt, Iran mất đi các nhân vật lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Lãnh tụ tối cao-Đại giáo chủ Ali Khamenei
Trong khi đó, Israel và Mỹ ghi nhận số thương vong thấp hơn đáng kể, chủ yếu do hệ thống phòng thủ và năng lực tác chiến vượt trội.
Mục tiêu chiến lược: Mỹ và Israel “chia vai”
Dù cùng đứng về một phía, Mỹ và Israel theo đuổi hai mục tiêu quân sự khác nhau.
Israel tập trung vào “đòn đánh chính xác”: loại bỏ lãnh đạo, chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran. Trong khi đó, Mỹ triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm suy yếu năng lực hải quân và tấn công các mục tiêu kiên cố bằng oanh tạc cơ chiến lược.
Chiến dịch của Israel (Sư tử gầm - Operation Roaring Lion) đã sử dụng hơn 6.000 loại vũ khí và thực hiện hơn 1.600 phi vụ chỉ trong vài ngày đầu chiến sự.
Trong khi đó, Mỹ gây sốc với cường độ tấn công cực lớn: chỉ trong 24 giờ đầu, hỏa lực được cho là gần gấp đôi chiến dịch “Shock & Awe” (Gây sốc & Kinh ngạc) trong Chiến tranh Iraq 2003.
So sánh lực lượng: Mỹ-Israel vượt trội về quy mô và công nghệ
Nhân lực:
Mỹ: ~2,18 triệu quân
Iran: ~1 triệu quân
Israel: ~643.000 quân
Lục quân
Mỹ: ~480.000 quân
Iran: ~354.000 quân
Israel: ~170.000 quân
Dù Iran có lực lượng đông đảo, nhưng Mỹ và Israel vượt trội về huấn luyện, trang bị và khả năng phối hợp tác chiến.
Israel: “bậc thầy chiến tranh chính xác”
Sức mạnh của Israel không nằm ở số lượng mà ở chất lượng:
-Máy bay tiêm kích tàng hình F-35I Adir, cùng F-15I và F-16I
-Vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình
-Hệ thống phòng thủ nhiều lớp nổi tiếng: Iron Dome (tầm ngắn), David’s Sling (tầm trung), Arrow 2 và 3 (đạn đạo)
Ngoài ra, Israel còn tích hợp chiến tranh mạng và tác chiến điện tử vào hệ thống chỉ huy, giúp kiểm soát chiến trường theo thời gian thực.
Mỹ: sức mạnh toàn cầu không đối thủ
Mỹ mang đến yếu tố mà không quốc gia nào sánh kịp: quy mô và khả năng triển khai toàn cầu.
Hải quân mạnh nhất thế giới với:
-11 tàu sân bay
-Hơn 70 tàu ngầm
Không quân:
-Tiêm kích thế hệ 5 (F-22, F-35)
-Oanh tạc cơ chiến lược (B-2, B-52, B-1B)
-Mạng lưới hơn 750 căn cứ tại hơn 80 quốc gia
Điều này cho phép Mỹ tiến hành chiến tranh kéo dài mà không phụ thuộc vào địa bàn khu vực.
Khi kết hợp: liên minh quân sự áp đảo
Sự phối hợp giữa Mỹ và Israel tạo ra một cấu trúc sức mạnh đặc biệt:
-Israel: đánh nhanh, chính xác, vô hiệu hóa mục tiêu quan trọng
-Mỹ: duy trì áp lực liên tục, đánh phá quy mô lớn, kiểm soát không-biển
Kết quả là:
-Khả năng giành ưu thế trên không gần như tuyệt đối
-Tấn công sâu vào lãnh thổ Iran
-Duy trì chiến dịch quân sự kéo dài với cường độ cao
-Nhưng Iran không phải đối thủ dễ bị khuất phục
Dù chịu tổn thất nặng, Iran vẫn còn những lợi thế:
-Vị trí địa lý chiến lược tại Trung Đông
-Mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực
-Kho tên lửa đạn đạo và UAV lớn
-Chiến lược “chiến tranh bất đối xứng”
Tehran đã tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả cho đến khi Mỹ và Israel chấm dứt các hành động quân sự.
Kỳ phùng địch thủ
Xét về tổng thể, liên minh Mỹ-Israel sở hữu ưu thế vượt trội cả về công nghệ, quy mô lẫn khả năng phối hợp tác chiến. Tuy nhiên, chiến tranh hiện đại không chỉ được quyết định bằng sức mạnh quân sự thuần túy.
Với chiến lược linh hoạt và khả năng kéo dài xung đột, Iran vẫn có thể khiến cuộc chiến trở nên dai dẳng và tốn kém, đặt ra bài toán khó cho bất kỳ liên minh quân sự nào, dù mạnh đến đâu.