Iran nói các căn cứ Mỹ ở Trung Đông 'bị phá hủy', cảnh báo leo thang căng thẳng

TPO - Quân đội Iran tuyên bố các căn cứ Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy, và lực lượng Mỹ đã bỏ lại hầu hết các căn cứ này để tập kết ở nơi khác. Iran cũng cảnh báo các nước láng giềng không nên hỗ trợ Mỹ và Israel giành quyền kiểm soát các đảo của nước này.

Người phát ngôn quân đội Iran - ông Ebrahim Zolfaghari. (Ảnh: Jerusalem Post)

“Tất cả các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy. Hiện chúng tôi đang truy tìm các chỉ huy và binh lính”, ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cơ quan điều phối các hoạt động giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng vũ trang chính quy, tuyên bố.

“Nếu người dân Trung Đông biết nơi họ đang ẩn náu, hãy báo cho chúng tôi. Để ngăn chặn việc đất nước của các bạn bị tổn hại, hãy đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của các bạn”, ông nói thêm.

Trong một lời cảnh báo khác gửi tới các nước láng giềng, Tehran cáo buộc Mỹ - với sự hỗ trợ của một nước Trung Đông - đang chuẩn bị giành quyền kiểm soát một trong những hòn đảo của Iran.

“Đối thủ của Iran, với sự hậu thuẫn của một quốc gia trong khu vực, đang chuẩn bị giành quyền kiểm soát một trong những hòn đảo của Iran”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên kênh X, mà không nêu rõ hòn đảo hay quốc gia nào. “Nếu họ vượt quá giới hạn, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Iran mà không có bất kỳ sự hạn chế nào”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng lực lượng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran ở phía bắc Vịnh Ba Tư, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Máy bay ném bom của Mỹ đã tấn công các cơ sở quân sự trên đảo vào tuần trước, nhưng không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Trước đó cùng ngày, ông Mohsen Rezaee - một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, hội đồng cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran - tuyên bố Tehran đang “chờ quân Mỹ đến và hy sinh vì Israel”.

“Khi họ không đạt được bất kỳ kết quả nào từ lực lượng không quân, vốn là thế mạnh của họ, thì họ mong đợi gì từ hành động trên bộ? Liệu binh lính Mỹ có muốn hy sinh vì Israel không? Chúng tôi đang chờ”, ông viết trong một bài đăng trên X.

Ông Rezaee, cựu chỉ huy IRGC-thiếu tướng đã nghỉ hưu, trước đó cho rằng để cuộc xung đột hiện tại kết thúc, Mỹ phải rút quân khỏi Vịnh Ba Tư. Ông cũng khẳng định, Tehran sẽ yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà Mỹ và Israel đã gây ra, và yêu cầu các đảm bảo an ninh vững chắc từ Washington.