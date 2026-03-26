Iran cảnh báo khả năng mở thêm mặt trận mới ở eo biển Bab el-Mandeb

TPO - Một nguồn tin quân sự Iran vừa cảnh báo rằng Tehran có thể mở thêm các mặt trận chiến lược, bao gồm khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, nếu Mỹ và Israel tấn công các đảo của Iran hoặc tìm cách gây sức ép thông qua hoạt động hải quân.

Khu vực eo biển Bab el-Mandeb

Eo biển Bab el-Mandeb nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đóng vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu, đặc biệt là vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên.

“Nếu kẻ thù thực hiện bất kỳ hành động trên bộ nào đối với các đảo của Iran hoặc bất kỳ phần lãnh thổ nào của chúng tôi, hoặc cố gắng gây tổn thất cho Iran thông qua các hoạt động hải quân tại vịnh Ba Tư hoặc Biển Oman, chúng tôi sẽ mở các mặt trận khác để gây ‘bất ngờ’”, hãng tin Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết.

Tasnim là cơ quan tin tức có quan hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Nguồn tin quân sự này đã nhắc cụ thể đến eo biển Bab el-Mandeb, khẳng định Iran có cả năng lực lẫn quyết tâm tạo ra mối đe dọa đáng kể tại khu vực này nếu căng thẳng leo thang.

“Nếu người Mỹ định thực hiện những hành động liều lĩnh liên quan đến eo biển Hormuz, họ nên cẩn trọng để không phải đối mặt thêm một eo biển nữa trong danh sách thách thức của mình”, nguồn tin nói thêm.

Khoảng 12% tổng lượng dầu giao dịch bằng đường biển toàn cầu và một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Bab el-Mandeb mỗi năm.

Ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng Tehran có thông tin tình báo cho thấy kẻ thù đang chuẩn bị chiếm một trong các đảo của Iran với sự hỗ trợ từ một quốc gia trong khu vực.

“Lực lượng của chúng tôi đang theo dõi mọi động thái của kẻ thù, và nếu họ thực hiện bất kỳ bước đi nào, toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục, không ngừng nghỉ”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, nhưng không nêu tên quốc gia nào.

Mỹ giữ kế hoạch 4-6 tuần

Ngày 25/3, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiến triển, dù Tehran chưa chấp nhận kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Chúng mang tính xây dựng, như tổng thống đã nói, và vẫn đang tiếp diễn”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói..

Bà khẳng định các cuộc thảo luận chưa rơi vào bế tắc, dù Iran phản đối kế hoạch của Mỹ.

Bà từ chối cung cấp chi tiết về đề xuất của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ không đi vào các chi tiết cụ thể đã được trao đổi giữa Mỹ và Iran vào thời điểm này”, bà nói.

Bà Leavitt nhắc lại rằng khung thời gian cho cuộc chiến với Iran vẫn là khoảng 4-6 tuần, khi được hỏi liệu xung đột có kết thúc trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump dự kiến vào giữa tháng 5 hay không.

“Như tôi đã nói, chúng tôi luôn ước tính khoảng 4 - 6 tuần. Vì vậy, bạn có thể tự tính toán”, bà Leavitt phát biểu tại buổi họp báo.

Bà Leavitt cho biết chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 14 - 15/5.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết Mỹ đã gửi nhiều thông điệp tới Tehran trong những ngày gần đây thông qua “các quốc gia thân thiện”, nhưng nhấn mạnh rằng những liên lạc này không đồng nghĩa với đàm phán.

“Chẳng phải người Mỹ đã nói ‘đầu hàng vô điều kiện’ sao? Vậy tại sao bây giờ họ lại nói về đàm phán?”, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình phát sóng ngày 25/3 trên kênh IRIB.

Ông nói thêm rằng “việc họ nói về đàm phán lúc này chính là sự thừa nhận thất bại”.

“Việc các thông điệp được gửi đi và chúng tôi đáp lại bằng cảnh báo hoặc nêu lập trường không được gọi là đàm phán hay đối thoại; đó là trao đổi thông điệp. Trong các thông điệp này, một số ý tưởng đã được đưa ra và đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo cao nhất; nếu cần đưa ra lập trường, họ sẽ công bố”, ông nhấn mạnh.