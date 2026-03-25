Iran giúp tàu Thái Lan qua eo biển Hormuz, Philippines thuyết phục Mỹ cho mua dầu trừng phạt

Bình Giang

TPO - Một tàu chở dầu của Thái Lan vừa đi qua eo biển Hormuz an toàn, sau khi có sự phối hợp ngoại giao với Iran. Trong khi đó, Philippines đang làm việc với Washington để mua dầu từ các quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Các giàn bơm dầu ở Tatarstan, Nga. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/3, một quan chức Thái Lan và công ty dầu khí sở hữu con tàu cho biết, tàu chở dầu thuộc sở hữu của Bangchak Corporation đã đi qua eo biển Hormuz hôm 23/3, sau các cuộc đàm phán thành công giữa Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ Iran tại Thái Lan.

“Tôi đã đề nghị họ bảo đảm an toàn cho hành trình khi các tàu Thái Lan cần đi qua eo biển. Họ trả lời rằng sẽ lo việc đó và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên các tàu sẽ đi qua”, ông Sihasak nói với báo chí.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã khiến việc vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, gây ra sự xáo trộn lớn ở châu Á.

Cách đây 2 tuần, tàu chở hàng rời Mayuree Naree mang cờ Thái Lan bị bắn trúng ở vùng biển này, khiến con tàu bị cháy và các thuyền viên phải sơ tán.

Ông Sihasak cho biết, 1 tàu khác của Thái Lan - thuộc sở hữu của SCG Chemicals, đang chờ được phép đi qua eo biển.

Philippines làm việc với Mỹ

Đại sứ Philippines tại Mỹ cho biết, nước này đang làm việc với Washington nhằm có được quyền miễn trừ và ngoại lệ để mua dầu từ các quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Ngày 24/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng, nhằm đối phó với tác động từ cuộc chiến Trung Đông.

“Chúng tôi đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm có được các miễn trừ hoặc ngoại lệ để mua dầu từ các quốc gia bị Mỹ trừng phạt”, Đại sứ Jose Manuel Romualdez nói với Reuters.

Khi được hỏi liệu dầu từ Venezuela và Iran có nằm trong các cuộc thảo luận hay không, Đại sứ Romualdez cho biết “tất cả các lựa chọn đều đang được xem xét”.

Khi được hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng như thế nào, vị đại sứ cho biết: “Đang trong quá trình làm việc”.

Ngày 20/3, chính phủ Philippines cho biết nước này chỉ còn đủ năng lượng trong khoảng 45 ngày và đang mua thêm 1 triệu thùng dầu để tăng dự trữ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 24/3, Tổng thống Marcos Jr cho biết chính phủ đang tìm kiếm các nguồn khác.

“Chúng tôi đang tìm kiếm các nguồn khác không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Mọi thứ đang bắt đầu mở ra… chúng ta có thể tin tưởng rằng sau 45 ngày vẫn sẽ có nguồn dầu”, ông nói.

Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, trong đó Ả-rập Xê-út là nhà cung cấp lớn nhất, khiến nước này dễ bị tổn thương trước biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung.

Tổng thống Marcos cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp là “công cụ phòng ngừa”, cho phép chính phủ sẵn sàng “đối phó với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo”.

Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 1 năm, cho phép chính phủ mua nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ, đồng thời thanh toán trước một phần giá trị hợp đồng để đảm bảo nguồn cung kịp thời và đầy đủ, cùng các quyền đặc biệt khác.

Theo dữ liệu của Kpler, ít nhất 2 chuyến dầu thô ESPO của Nga trên đường tới Philippines trong tháng này, trong khi 1 chuyến dầu thô Murban từ Abu Dhabi dự kiến sẽ cập cảng Bataan vào ngày 8/4.

Lô hàng này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Philippines nhập khẩu dầu thô Nga trong 5 năm, sau khi được Mỹ cấp miễn trừ 30 ngày.

Reuters, CNN
