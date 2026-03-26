Tín hiệu tích cực từ eo biển Hormuz, Iran lên tiếng

Minh Hạnh

TPO - Nhiều tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, dữ liệu theo dõi cho thấy. Trong đó có ba tàu chở dầu và một tàu chở hàng. Ngoài ra, một số hoạt động có thể đang được nối lại.

Tuy nhiên, lưu lượng giao thông tổng thể vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước xung đột. Ít nhất 16 vụ tấn công đã được báo cáo nhằm vào các tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và gần eo biển Hormuz kể từ ngày 28/2.

“Iran dường như đang theo đuổi một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng ở eo biển Hormuz, sử dụng việc cho phép tàu thuyền đi qua một cách có chọn lọc như một tín hiệu chiến lược”, MarineTraffic đăng tải trên X, đồng thời cho biết “một số hoạt động có thể đang được nối lại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ tiếp tục thu phí các quốc gia và tàu thuyền để được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

“Một loạt các biện pháp đã được áp dụng để đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột đang xảy ra ở Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmail Baghaei - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với India Today.

“Các quốc gia khác không liên quan gì đến hành động gây hấn này có thể đi qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp với chính quyền Iran, để đảm bảo việc đi lại được thực hiện an toàn và bảo mật”, ông nói thêm.

Những bình luận của ông Baghaei được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Iran gửi thư cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, nói rằng “các tàu không thù địch” có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Iran, Reuters đưa tin.

Quyết định của Tehran có nguy cơ biến một điểm nghẽn toàn cầu quan trọng, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu khí của thế giới, thành một hành lang thu phí đầy rủi ro.

Lưu lượng giao thông qua eo biển đã bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi xung đột bùng phát ba tuần trước. CNN đưa tin, Tehran đang xem xét cho phép một số tàu đi qua eo biển, với điều kiện hàng hóa được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc.

Minh Hạnh
