Iran chuẩn bị đối phó khả năng Mỹ đưa quân tấn công đảo Kharg

TPO - Iran đã đặt bẫy, điều thêm binh sĩ và hệ thống phòng không tới đảo Kharg trong những tuần gần đây, nhằm chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch kiểm soát hòn đảo này, CNN dẫn nguồn tin nắm được các báo cáo tình báo Mỹ cho biết.

Đảo Kharg hiện là tâm điểm chú ý trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran. (Ảnh: CNN)

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc điều động binh sĩ Mỹ để chiếm quyền kiểm soát hòn đảo nhỏ nằm ở đông bắc vịnh Ba Tư — một “huyết mạch” kinh tế của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của nước này, nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch trên bộ như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ thương vong lớn cho phía Mỹ. Các nguồn tin cho biết hòn đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp, và Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) trong những tuần gần đây.

Iran cũng đã đặt các loại bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và chống thiết giáp quanh đảo, kể cả tại khu vực bờ biển nơi quân Mỹ có thể tiến hành đổ bộ nếu Tổng thống Trump quyết định triển khai chiến dịch trên bộ.

Một số đồng minh của Tổng thống Trump đặt câu hỏi về sự cần thiết của chiến dịch này, bởi ngay cả khi chiếm được đảo thì cũng không thể tự nó giải quyết các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và sự kiểm soát của Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận liên quan đến các hoạt động của Iran tại Kharg.

Quân đội Mỹ từng tấn công đảo Kharg vào ngày 13/3, tuyên bố đã đánh trúng 90 mục tiêu, bao gồm các cơ sở lưu trữ thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác. Ông Trump khẳng định lực lượng Mỹ đã tránh đánh vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo “vì lý do nhân đạo”.

Một nguồn tin Israel cho biết, hiện có lo ngại rằng việc Mỹ kiểm soát Kharg có thể dẫn đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vác vai của Iran, gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.

“Tôi thực sự lo ngại về điều này. Người Iran rất khôn ngoan và cứng rắn. Họ sẽ làm mọi cách để gây thương vong tối đa cho lực lượng Mỹ, đặc biệt khi quân Mỹ đặt chân lên lãnh thổ của họ”, Đô đốc nghỉ hưu James Stavridis - cựu Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, đánh giá.

Ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo “kẻ thù” không nên tìm cách chiếm đóng bất kỳ hòn đảo nào của Iran.

“Dựa trên một số dữ liệu, những kẻ thù của Iran, với sự hỗ trợ của một quốc gia trong khu vực, đang chuẩn bị chiếm một trong các đảo của Iran. Mọi động thái của kẻ thù đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nếu họ vượt giới hạn, toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ”, ông viết trên mạng xã hội X.

Trước đó cùng ngày, ông cũng nói: “Chúng tôi đang theo dõi sát mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai quân”.

Vài nghìn quân đang đến

Mỹ sẽ cần triển khai lực lượng đổ bộ mạnh nếu muốn chiếm đảo Kharg. Hòn đảo nằm ở cực bắc vịnh Ba Tư, cách xa eo biển Hormuz nhưng nằm ở vị trí quan trọng, gần các cơ sở dầu mỏ của Iran.

Gần đây, 2 đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến Mỹ chuyên về đổ bộ nhanh, đột kích và tấn công từ các tàu đổ bộ, đã được triển khai tới Trung Đông.

Các đơn vị này gồm vài nghìn lính thủy đánh bộ cùng tàu chiến đổ bộ, phương tiện hàng không và xuồng đổ bộ, được cho là có thể thực hiện nhiệm vụ chiếm đảo Kharg. Ngoài ra, khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ cũng dự kiến được triển khai tới khu vực trong những ngày tới.

Một nguồn tin khác cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ duy trì hoạt động giám sát trên không gần như liên tục đối với hòn đảo, cho phép quân đội theo dõi cả những thay đổi về địa hình và môi trường tại các khu vực nghi có đặt bẫy.

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh đang gây sức ép buộc Mỹ phải ưu tiên phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran trước khi xung đột kết thúc. Những ngày gần đây, Lầu Năm Góc thông báo với các nước vùng Vịnh rằng phần lớn năng lực tên lửa đạn đạo và hành trình của Iran đã bị phá hủy, và Mỹ đang tiến gần tới việc hoàn tất danh sách mục tiêu, dù chưa nêu rõ thời gian cụ thể.

Ông Stavridis cho rằng một cách gây sức ép khác đối với Iran là phong tỏa ngoài khơi quanh đảo Kharg, khiến nước này không thể xuất khẩu dầu. “Điều này có thể thực hiện mà không cần đưa quân lên đảo”, ông nói.