Mỹ có thể điều hàng ngàn lính dù đến Iran

TPO - Các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đang xem xét khả năng điều động một lữ đoàn chiến đấu thuộc Sư đoàn Dù 82, cùng một số thành phần trong bộ tham mưu của sư đoàn tới hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ. (Ảnh: NYT)

Các quan chức cho biết, đây là bước chuẩn bị thận trọng, nhấn mạnh rằng chưa có mệnh lệnh nào được đưa ra từ Lầu Năm Góc hay Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Lực lượng chiến đấu sẽ đến từ “Lực lượng Phản ứng nhanh” của Sư đoàn Dù 82, một lữ đoàn khoảng 3.000 binh sĩ có thể triển khai toàn cầu trong vòng 18 giờ. Lực lượng này có thể được điều động để chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.

Một phương án khác đang được cân nhắc, nếu Tổng thống Donald Trump cho phép quân đội Mỹ chiếm đảo, là một cuộc tấn công với khoảng 2.500 binh sĩ từ Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, hiện đang trên đường tới khu vực.

Sân bay trên đảo Kharg đã bị hư hại do các cuộc không kích gần đây của Mỹ, vì vậy các cựu chỉ huy Mỹ cho rằng nhiều khả năng Thủy quân lục chiến sẽ được triển khai trước, do các đơn vị công binh chiến đấu của họ có thể nhanh chóng sửa chữa đường băng và hạ tầng sân bay. Sau khi sân bay được khôi phục, Không quân Mỹ có thể vận chuyển trang thiết bị, vật tư và binh lính bằng máy bay vận tải C-130 nếu cần.

Trong kịch bản đó, lực lượng từ Sư đoàn Dù 82 có thể tăng cường cho Thủy quân lục chiến. Ưu điểm của lính dù là có thể triển khai rất nhanh, chỉ sau 1 đêm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ không mang theo trang bị hạng nặng như xe bọc thép, vốn cần thiết để bảo vệ trước các cuộc phản công của Iran, các quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu cho biết.

Trong khi đó, Thủy quân lục chiến không có khả năng duy trì lâu dài như lực lượng của Sư đoàn Dù 82 - lực lượng có thể tiếp quản sau cuộc tấn công ban đầu vào đảo.

Thành phần bộ chỉ huy của Sư đoàn Dù 82 sẽ đóng vai trò như một bộ chỉ huy cấp dưới để lập kế hoạch và điều phối nhiệm vụ trên chiến trường ngày càng phức tạp. Đầu tháng này, Lục quân Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch cử khoảng 300 nhân sự trong bộ chỉ huy này tham gia cuộc tập trận ở bang Louisiana.

Các quan chức Lục quân cho biết, họ quyết định giữ bộ chỉ huy của sư đoàn tại Fort Bragg, bang Bắc Carolina, trong trường hợp Lầu Năm Góc ra lệnh điều động lữ đoàn sẵn sàng tới Trung Đông. Bộ chỉ huy không muốn bị đặt sai vị trí nếu tình huống khẩn cấp xảy ra.

Lực lượng Phản ứng nhanh của Sư đoàn Dù 82 đã nhiều lần được triển khai trong thời gian ngắn, như chuyến tới Trung Đông vào tháng 1/2020 sau vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, tới Afghanistan vào tháng 8/2021 để hỗ trợ sơ tán, và tới Đông Âu năm 2022 nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Ukraine.