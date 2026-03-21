Mỹ đưa tàu đổ bộ và thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

TPO - Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 và Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer đã điều chỉnh lộ trình và tăng tốc để tới Trung Đông, CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết.

Tàu đổ bộ USS Boxer lớp Wasp của Hải quân Mỹ khi đang ở Thái Bình Dương, ngày 30/1.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng quân đội nước này đang triển khai 1 tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ bổ sung tới khu vực, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp tục leo thang.

Một quan chức khác cho biết vẫn chưa rõ liệu toàn bộ nhóm ARG-MEU (Nhóm tác chiến đổ bộ và Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến) sẽ được triển khai hay chỉ một số thành phần sẽ tới Trung Đông.

Cũng theo vị quan chức giấu tên, nhóm này ban đầu dự kiến được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau đó được chuyển hướng tới Trung Đông. Chưa rõ thời điểm triển khai ban đầu là khi nào, và khi nào lực lượng sẽ đến Trung Đông hay họ sẽ thực hiện nhiệm vụ cụ thể gì.

Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến thứ hai - MEU số 31, cùng với Nhóm tấn công đổ bộ Tripoli cũng đang được triển khai tới Trung Đông. Trước đó, CNN đưa tin tàu USS Tripoli đã được nhìn thấy khi đang di chuyển trên vùng biển gần Singapore đầu tuần này.

MEU là lực lượng phản ứng nhanh gồm khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ và thủy thủ. Khi kết hợp với Nhóm tác chiến đổ bộ, tổng quân số khoảng 4.500 người.

Các nhóm ARG-MEU thường đi kèm với không quân, hậu cần và những yếu tố hỗ trợ khác, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho các chỉ huy và giúp giảm áp lực cho những hoạt động hiện tại của Mỹ ở Trung Đông.

MEU được ví như “con dao đa năng” về năng lực quân sự, có khả năng thực hiện các chiến dịch đổ bộ, một số hoạt động đặc biệt trên biển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi, ứng phó khủng hoảng và các hoạt động dự phòng quy mô hạn chế, thông tin trên theo trang web của đơn vị cho biết.

Có thông tin nói rằng Mỹ đang tính phương án đổ bộ lên bờ biển Iran hoặc đảo Kharg, nơi xử lý phần lớn dầu mỏ của nước này, nhằm ép Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Tắc nghẽn tàu thuyền ở eo biển Hormuz khiến nguồn cung dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ giảm khoảng 12 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 12% nhu cầu toàn cầu. Giá dầu đã tăng tới 50% kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran.

Thông tin về việc bổ sung lực lượng tới Trung Đông được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa thể hiện thái độ bực bội với các đồng minh của Mỹ, vì họ từ chối hỗ trợ Washington mở lại eo biển Hormuz trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ngày 20/3, Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế Fatih Birol nói với Financial Times rằng việc khôi phục dòng chảy dầu và khí đốt có thể mất tới 6 tháng.