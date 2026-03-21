Trung Quốc: Thị trưởng một thành phố trực thuộc trung ương bị điều tra

Minh Hạnh

TPO - Thị trưởng thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) Hu Henghua đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật và kỷ luật “nghiêm trọng” - thuật ngữ thường được dùng để chỉ tham nhũng.

image-1774006672989.jpg
Thị trưởng Trùng Khánh - Hu Henghua. (Ảnh: SCMP)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra nhằm vào ông Hu.

Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, cùng với Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải.

Năm 2023, ông Hu đã bị kỷ luật cảnh cáo trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vì không giám sát chặt chẽ các quy định về nhà ở, xây dựng và an toàn, dẫn đến vụ sập nhà ở tỉnh Hồ Nam hồi năm 2022, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Trước đó, ông Hu đã giữ một số chức vụ cấp cao ở Hồ Nam từ cuối năm 2013 đến năm 2020. Ông nhậm chức Thị trưởng Trùng Khánh vào tháng 12/2021.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường chiến dịch bài trừ tham nhũng và thực thi kỷ luật trong đảng.

