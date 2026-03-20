Thái tử phi Na Uy nói về mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng Epstein: 'Tôi bị thao túng và lừa dối'

TPO - Thái tử phi Na Uy Mette-Marit bày tỏ sự hối tiếc về tình bạn với tỷ phú Jeffrey Epstein, cho biết bà đã bị “thao túng và lừa dối”. Các tài liệu cho thấy có sự liên lạc thường xuyên giữa bà Mette-Marit và ông Epstein, rất lâu sau khi ông nhận tội vào năm 2008 về hành vi gạ gẫm trẻ vị thành niên.

Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit của Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được Thái tử phi Mette-Marit đưa ra trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình NRK ngày 20/3.

Trước đó, việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu tài liệu về tỷ phú Epstein đã phần nào hé lộ mối quan hệ của nhân vật tai tiếng này với những người nổi tiếng, bao gồm cả Thái tử phi Mette-Marit và các chính trị gia, giám đốc điều hành doanh nghiệp và nhà ngoại giao hàng đầu của Na Uy.

“Tôi đã bị thao túng và lừa dối”, bà Mette-Marit nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tất nhiên, tôi ước mình chưa từng gặp ông ta”.

Các tài liệu cho thấy có sự liên lạc thường xuyên giữa bà Mette-Marit và ông Epstein, rất lâu sau khi ông nhận tội vào năm 2008 về hành vi gạ gẫm trẻ vị thành niên.

Cụ thể, bà Mette-Marit đã duy trì liên lạc với ông Epstein từ năm 2011 đến năm 2014, và đã lưu trú tại nhà của ông ở Palm Beach (khi ông vắng nhà) khoảng bốn ngày trong một chuyến đi riêng tư vào năm 2013, theo các hồ sơ của Mỹ.

Thái tử phi 52 tuổi - vợ của Thái tử Haakon - đã xin lỗi Vua Harald và Hoàng hậu Sonja trong một tuyên bố ngày 6/2, dù bà không bị buộc tội bất kỳ hành vi phạm tội nào.

“Tôi chưa từng liên quan đến bất cứ điều gì bất hợp pháp”, bà Mette-Marit nói với NRK.

Thái tử phi Na Uy gây tranh cãi vì mối quan hệ với tỷ phú Epstein. (Ảnh: Shutterstock)

Những vụ lùm xùm vây quanh gia đình Thái tử phi Mette-Marit đã buộc Thủ tướng Jonas Gahr Store phải lên tiếng. Ông bày tỏ sự đồng tình rằng bà Mette-Marit đã “bất cẩn”. Đây được xem là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với một nhân vật hoàng gia.

Thái tử phi không phải là nhân vật công chúng duy nhất ở Na Uy vướng vào bê bối Epstein. Cựu Thủ tướng Thorbjorn Jagland cũng đã bị điều tra với nghi vấn tham nhũng, sau khi tên ông xuất hiện trong hồ sơ liên quan đến tỷ phú ấu dâm.

Quốc hội Na Uy mới đây đã phê chuẩn một ủy ban điều tra độc lập về mối liên hệ giữa Bộ Ngoại giao nước này và ông Epstein.

Thủ tướng Jonas Gahr Store cho biết, cuộc điều tra này rất quan trọng đối với niềm tin của người dân vào nền dân chủ.