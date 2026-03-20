Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thái tử phi Na Uy nói về mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng Epstein: 'Tôi bị thao túng và lừa dối'

Minh Hạnh

TPO - Thái tử phi Na Uy Mette-Marit bày tỏ sự hối tiếc về tình bạn với tỷ phú Jeffrey Epstein, cho biết bà đã bị “thao túng và lừa dối”. Các tài liệu cho thấy có sự liên lạc thường xuyên giữa bà Mette-Marit và ông Epstein, rất lâu sau khi ông nhận tội vào năm 2008 về hành vi gạ gẫm trẻ vị thành niên.

image-1773998933319.jpg
Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit của Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được Thái tử phi Mette-Marit đưa ra trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình NRK ngày 20/3.

Trước đó, việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu tài liệu về tỷ phú Epstein đã phần nào hé lộ mối quan hệ của nhân vật tai tiếng này với những người nổi tiếng, bao gồm cả Thái tử phi Mette-Marit và các chính trị gia, giám đốc điều hành doanh nghiệp và nhà ngoại giao hàng đầu của Na Uy.

“Tôi đã bị thao túng và lừa dối”, bà Mette-Marit nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tất nhiên, tôi ước mình chưa từng gặp ông ta”.

Các tài liệu cho thấy có sự liên lạc thường xuyên giữa bà Mette-Marit và ông Epstein, rất lâu sau khi ông nhận tội vào năm 2008 về hành vi gạ gẫm trẻ vị thành niên.

Cụ thể, bà Mette-Marit đã duy trì liên lạc với ông Epstein từ năm 2011 đến năm 2014, và đã lưu trú tại nhà của ông ở Palm Beach (khi ông vắng nhà) khoảng bốn ngày trong một chuyến đi riêng tư vào năm 2013, theo các hồ sơ của Mỹ.

Thái tử phi 52 tuổi - vợ của Thái tử Haakon - đã xin lỗi Vua Harald và Hoàng hậu Sonja trong một tuyên bố ngày 6/2, dù bà không bị buộc tội bất kỳ hành vi phạm tội nào.

“Tôi chưa từng liên quan đến bất cứ điều gì bất hợp pháp”, bà Mette-Marit nói với NRK.

image-1773999332093.jpg
Thái tử phi Na Uy gây tranh cãi vì mối quan hệ với tỷ phú Epstein. (Ảnh: Shutterstock)

Những vụ lùm xùm vây quanh gia đình Thái tử phi Mette-Marit đã buộc Thủ tướng Jonas Gahr Store phải lên tiếng. Ông bày tỏ sự đồng tình rằng bà Mette-Marit đã “bất cẩn”. Đây được xem là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với một nhân vật hoàng gia.

Thái tử phi không phải là nhân vật công chúng duy nhất ở Na Uy vướng vào bê bối Epstein. Cựu Thủ tướng Thorbjorn Jagland cũng đã bị điều tra với nghi vấn tham nhũng, sau khi tên ông xuất hiện trong hồ sơ liên quan đến tỷ phú ấu dâm.

Quốc hội Na Uy mới đây đã phê chuẩn một ủy ban điều tra độc lập về mối liên hệ giữa Bộ Ngoại giao nước này và ông Epstein.

Thủ tướng Jonas Gahr Store cho biết, cuộc điều tra này rất quan trọng đối với niềm tin của người dân vào nền dân chủ.

Minh Hạnh
BBC, Reuters
