Iran phóng tên lửa 'siêu nặng đa đầu đạn' trong đợt trả đũa thứ 66

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành đợt tấn công thứ 66 trong Chiến dịch trả đũa Lời Hứa Chân Thật 4 đang diễn ra, thực hiện một cuộc phản công quy mô lớn bằng nhiều hệ thống tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel và các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (20/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chiến dịch mới nhất đã được tiến hành "thành công", nhắm vào các mục tiêu ở trung tâm và phía nam Israel, đồng thời mở rộng sang các căn cứ quân sự của Mỹ.

Theo tuyên bố, Iran sử dụng kết hợp nhiều loại tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng, trong đó có tên lửa Qadr "siêu nặng", dẫn đường chính xác, mang đa đầu đạn, cùng các dòng Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qiam (tầm trung). Ngoài ra, lực lượng này cũng triển khai tên lửa Zolfaqar và máy bay không người lái tấn công.

Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh Iran sẽ không tiếp tục kiềm chế nếu các cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cho rằng các phản ứng vừa qua mới chỉ phản ánh "một phần nhỏ" năng lực của Iran.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở năng lượng và nhiên liệu ở miền nam Iran hôm 19/3. Theo ông Araghchi, việc Iran kiềm chế thời gian qua là nhằm đáp ứng các lời kêu gọi giảm leo thang, song điều này sẽ chấm dứt nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

"Nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi tiếp diễn, sẽ không còn sự kiềm chế nào nữa", ông nói, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào để chấm dứt xung đột cũng phải giải quyết những thiệt hại gây ra cho các khu vực dân sự.