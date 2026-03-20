Iran tuyên bố có đủ 'khả năng và ý chí' nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trong khu vực

TPO - Nguồn tin an ninh cấp cao của Iran cho biết căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel đã leo thang thành một cuộc chiến mang tính khu vực, đồng thời cảnh báo về khả năng mở rộng các hành động trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp Trung Đông, theo CNN.

Trong thông điệp gửi tới CNN hôm thứ Năm (19/3), nguồn tin này khẳng định: "Như đã tuyên bố, chúng tôi đã phát động cuộc tấn công để đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel".

Theo nguồn tin, Tehran tin rằng ông Trump "biết rõ chi tiết" các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các vụ ám sát nhằm vào quan chức Iran.

Nguồn tin cũng nhắc lại cảnh báo về eo biển Hormuz, cho rằng tuyến hàng hải chiến lược này "sẽ không thể trở lại trạng thái trước xung đột" và có nguy cơ bị gián đoạn nếu Iran tiếp tục bị tấn công.

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, sau khi Iran cáo buộc Mỹ và Israel đang tiến hành một 'cuộc chiến cơ sở hạ tầng' mà không có tính toán kỹ lưỡng.

"Chúng tôi đã cảnh báo rằng việc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran sẽ đồng nghĩa với việc đe dọa toàn bộ hạ tầng năng lượng của khu vực, không chỉ riêng Israel", nguồn tin nhấn mạnh.

Đồng thời, phía Iran cảnh báo nếu các cuộc tấn công vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng và nhắm vào các hạ tầng trọng yếu khác, Tehran sẽ đáp trả theo nguyên tắc "mắt đền mắt".

"Nếu các cuộc tấn công vượt ra ngoài phạm vi năng lượng và nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, điều này sẽ khiến toàn bộ khu vực bị tê liệt", nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng "Iran có khả năng và ý chí" để thực hiện những hành động như vậy.