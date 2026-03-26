Lần đầu tiêm kích tàng hình tập trận gần Viễn Đông, Hà Lan đưa F-35 vào vai trò tấn công hạt nhân, Nga tung xe 3 trong 1

TPO - Sau khi điều động máy bay tiêm kích tàng hình tới gần khu vực Viễn Đông của Nga để tập trận, Hà Lan trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ đưa F-35 vào vai trò tấn công hạt nhân. Trong khi đó, quân đội Nga vừa tiếp nhận lô xe công binh bọc thép đa năng 'độc nhất vô nhị', News.ru đưa tin ngày 26/3.

Không quân Hoàng gia Hà Lan lần đầu tiên triển khai một cuộc diễn tập máy bay tiêm kích từ Căn cứ Không quân Misawa của Nhật Bản, và ngày 23/3 điều động các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A từ đây để huấn luyện cùng các đơn vị không quân Mỹ và Nhật Bản, bao gồm các phi đội F-35 của hai nước.

Kế hoạch triển khai F-35 đầu tiên của Hà Lan tới khu vực Tây Thái Bình Dương được công bố từ tháng 12/2025, trong đó Đại sứ Hà Lan tại Nhật Bản Gilles Beschoor Plug đã giải thích rõ lý do của việc mở rộng hiện diện, Military Watch Magazine đưa tin.

Ông Plug nói: “Cuộc chiến ở Ukraine, việc Triều Tiên đưa quân tới Nga và những tác động tiềm tàng của gián đoạn ở Biển Đông đối với thương mại quốc tế cho thấy các diễn biến an ninh khu vực ngày càng gắn kết chặt chẽ trên phạm vi toàn cầu… Trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với hòa bình, ổn định quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ, Nhật Bản, Hà Lan cũng như các đồng minh và đối tác cần hỗ trợ lẫn nhau để đối phó các thách thức này”.

Đại sứ Plug cũng nhấn mạnh sự nâng cao năng lực của lực lượng Trung Quốc và Triều Tiên, hai quân đội lớn hàng đầu trong khu vực nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của phương Tây, là nguyên nhân chính gây lo ngại. Ông cho biết, Hà Lan sẽ triển khai thêm tàu chiến và tiêm kích F-35 tới khu vực trong năm 2026.

Một mục tiêu quan trọng là tăng cường huấn luyện với các đối tác trong khu vực như Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, trong bối cảnh các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến châu Âu và Đông Á ngày càng đan xen. Hà Lan là một trong nhiều quốc gia châu Âu ưu tiên triển khai lực lượng tới Đông Bắc Á như một phần của nỗ lực liên minh rộng lớn hơn nhằm đối phó Trung Quốc.

Trước đó, Ý triển khai máy bay tiêm kích F-35A và F-35B tới Nhật Bản vào các năm 2023 và 2024, trong khi các tiêm kích F-35B của Anh cũng hoạt động tại đây vào năm 2025.

Máy bay tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Misawa, Nhật Bản.

Quốc gia thứ hai sau Mỹ đưa F-35 vào vai trò tấn công hạt nhân

Lực lượng Hà Lan tham gia đợt triển khai này gồm 5 tiêm kích F-35 và một máy bay tiếp dầu hỗ trợ, với khả năng tương tác cao với các hệ thống của Mỹ và Nhật Bản, cho phép các máy bay này dễ dàng kết nối vào các mạng lưới tác chiến do Mỹ dẫn dắt tại địa phương.

Căn cứ Không quân Misawa là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Mỹ và Nhật Bản, đồng thời nằm khá gần vùng Viễn Đông của Nga. Đáng chú ý, Không quân Hà Lan là lực lượng không quân NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đầu tiên đạt được chiến công không đối không bằng F-35, khi bắn hạ một máy bay không người lái được cho là có nguồn gốc từ Nga trên không phận Ba Lan vào ngày 9/9/2025.

So sánh tiêm kích F-35 của Mỹ với J-35 của Trung Quốc. Video: Air Defense 24.

Các đơn vị F-35 của Hà Lan cũng được huấn luyện để thực hiện cả nhiệm vụ tấn công hạt nhân chiến thuật và chiến lược trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Mỹ, khiến nước này trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ đưa F-35 vào vai trò tấn công hạt nhân.

Nhật Bản là quốc gia duy nhất tiếp nhận các đợt triển khai F-35 ở nước ngoài của cả Hải quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ, với sự hiện diện của các máy bay F-35 ngày càng gia tăng.

Máy bay chiến đấu F-35B của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Việc khởi động cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của F-35 gần khu vực Viễn Đông của Nga diễn ra ngay sau khi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga triển khai số lượng lớn tiêm kích thế hệ năm Su-57 của họ tới căn cứ không quân Dzyomgi ở vùng Khabarovsk, gần Nhật Bản.

Dù chỉ được triển khai số lượng hạn chế, Su-57 đã được Nga sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ không chiến tại chiến trường Ukraine, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác và chế áp phòng không.

Đợt triển khai này trùng với việc bàn giao lô tiêm kích Su-57 mới cho lực lượng không quân vũ trụ, có cải tiến về vũ khí và hệ thống điện tử so với các lô trước, đánh dấu lần bàn giao đầu tiên được xác nhận trong hơn sáu tháng.

Việc mở rộng nhanh chóng đội bay Su-57 có thể tạo ra những thách thức mới đối với các lực lượng không quân phương Tây và đồng minh tại Đông Á, dù vẫn bị lu mờ trước quy mô lớn hơn nhiều và trình độ hiện đại cao hơn của các đội máy bay thế hệ năm của Trung Quốc - yếu tố vẫn được xem là thách thức chính đối với ưu thế trên không của phương Tây.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.

Xe công binh bọc thép “3 trong 1” trên nền tảng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M

Uralvagonzavod trực thuộc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec, vừa bàn giao lô xe công binh bọc thép đa năng (UBIМ) mới cho quân đội Nga. Đây được coi là một trong những phương tiện UBIM độc đáo nhất hiện nay khi tích hợp cùng lúc chức năng của ba loại xe chuyên dụng trên một nền tảng duy nhất.

UBIМ mới nhất của Nga được phát triển dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, giúp phương tiện này sở hữu khả năng bảo vệ vượt trội với lớp giáp dày cùng hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA). Nhờ đó, xe có thể hoạt động ngay trong môi trường chiến đấu cường độ cao, kể cả khi tiếp xúc trực tiếp với hỏa lực đối phương.

Theo phía nhà sản xuất Uralvagonzavod, việc lựa chọn nền tảng T-90M không chỉ đảm bảo khả năng sống sót mà còn mang lại tính cơ động cao, cho phép UBIМ theo sát các đơn vị tăng-thiết giáp trong các chiến dịch tấn công.

Điểm nổi bật nhất của UBIМ là khả năng tích hợp chức năng của ba loại xe công binh riêng biệt, bao gồm xe kéo thu hồi thiết bị hạng nặng trên chiến trường, xe phá dỡ chướng ngại vật, mở đường tiến quân, và xe rà phá bom mìn.

Theo ông Bekhan Ozdoev, giám đốc tổ hợp vũ khí của Rostec, UBIМ mới nhất của Nga “có thể kéo các phương tiện hạng nặng khỏi chiến trường, san phẳng công sự đối phương và mở đường xuyên qua bãi mìn cho bộ binh”.

Việc tích hợp nhiều chức năng vào một nền tảng giúp giảm số lượng phương tiện cần triển khai, đồng thời nâng cao tốc độ phản ứng và hiệu quả tác chiến của các đơn vị công binh.

Xe công binh bọc thép đa năng của Nga. Ảnh: Uralvagonzavod.

UBIМ được thiết kế với nhiều thiết bị chuyên dụng có thể thay đổi tùy nhiệm vụ: Lưỡi ủi phía trước để dọn chướng ngại vật, san lấp công sự; cần cẩu với sức nâng tối đa lên tới 7,5 tấn; gầu xúc hoặc búa thủy lực phục vụ phá dỡ công trình kiên cố. Những trang bị này cho phép xe thực hiện nhiều nhiệm vụ từ mở đường, cứu kéo đến xử lý công sự hoặc vật cản phức tạp.

UBIМ được tạo ra nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng công binh, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đòi hỏi tốc độ cơ động cao và khả năng xử lý đa nhiệm ngay trên tuyến đầu. Với mức độ bảo vệ cao và tính linh hoạt, phương tiện này được đánh giá là phù hợp để hộ tống đội hình chiến đấu trong các xung đột ở mọi cấp độ cường độ.

Lô xe UBIМ đầu tiên đã được chuyển tới các đơn vị công binh của quân đội Nga. Tại đây, phương tiện sẽ trải qua giai đoạn làm quen, huấn luyện và tích hợp vào biên chế chính thức.

Ngoài UBIМ, Uralvagonzavod cũng cho biết đã bàn giao thêm các xe công binh khác như phương tiện phá dỡ chướng ngại vật và xe cứu kéo bọc thép BREM-80 nhằm tăng cường toàn diện năng lực bảo đảm kỹ thuật-công binh cho quân đội Nga.

T-90M Proryv-3 là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện đại nhất đang phục vụ trong quân đội Nga, được đưa vào trang bị từ năm 2020. Đây là phiên bản nâng cấp sâu của dòng T-90, nổi bật với giáp phản ứng nổ Relikt, hệ thống hỏa lực 125mm mạnh mẽ, động cơ 1.130 mã lực và khả năng tác chiến mạng lưới kỹ thuật số, được đánh giá là một trong những MBT tốt nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Army Recognition.

Sự xuất hiện của UBIМ cho thấy xu hướng hợp nhất chức năng trên một nền tảng bọc thép hạng nặng đang trở thành hướng đi quan trọng, giúp các lực lượng vũ trang tối ưu hóa nguồn lực và tăng khả năng thích ứng trên chiến trường hiện đại.