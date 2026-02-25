Rộ tin Ấn Độ sắp mua 40 siêu tiêm kích Su-57 từ Nga

TPO - Ấn Độ đang xem xét khả năng mua 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 của Nga để tăng cường khả năng chiến đấu của không quân, kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ đưa tin.

NDTV dẫn các nguồn thạo tin cho biết, việc mua máy bay chiến đấu Su-57 đang được xem xét như một biện pháp tiềm năng để tăng cường phi đội máy bay của Ấn Độ trong bối cảnh các thách thức an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

"Chưa đầy một năm sau Chiến dịch Sindoor, giới quốc phòng Ấn Độ tăng cường các cuộc thảo luận về việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 của Nga để tăng cường kho vũ khí. Không quân có thể đặt mua 40 chiếc máy bay loại này", ấn phẩm viết.

Máy bay chiến đấu Su-57. Ảnh: Reuters

Trước đó, hồi cuối tháng 1, bên lề triển lãm hàng không Wings India được tổ chức tại Hyderabad, người đứng đầu Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC, thuộc tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec), ông Vadim Badekha cho biết, Moscow và New Delhi đang ở "giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu" của các cuộc đàm phán về việc cung cấp và sản xuất máy bay chiến đấu Su-57.

Theo ông, hai bên cũng đang thảo luận về việc sản xuất máy bay Su-57 tại Ấn Độ, tận dụng các cơ sở hiện đang được sử dụng để sản xuất máy bay Su-30, đồng thời tối đa hóa sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng và các hệ thống nội địa của Ấn Độ trong chương trình này.

"Thỏa thuận cần được nghiên cứu một cách toàn diện và kỹ lưỡng. Hiện các cuộc trao đổi đang ở cấp độ kỹ thuật nâng cao", ông Badekha cho biết.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, như: radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.