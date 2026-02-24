Reuters: Mỹ rút quân khỏi một căn cứ lớn ở Trung Đông

TPO - Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi căn cứ ở Qasrak, một trong những cơ sở lớn của quân đội Mỹ tại tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, Reuters đưa tin.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sáng thứ Hai (23/2), hàng chục xe tải, một số chở xe bọc thép, đã rời căn cứ Qasrak thuộc tỉnh Hasakah và di chuyển dọc theo một đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Qamishli.

Qasrak là trung tâm chính của liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, nơi Lầu Năm Góc đã triển khai quân hơn một thập kỷ trước, hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo chống lại nhóm quân sự này.

Mặc dù đã rút quân khỏi cơ sở này, Mỹ vẫn duy trì một căn cứ ở Rmelan, còn được gọi là Kharab al-Jir, gần biên giới với Iraq.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ không thảo luận về bố trí lực lượng hoặc số lượng binh sĩ trong tương lai để bảo vệ an ninh hoạt động".

Bộ Quốc phòng Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hiện vẫn chưa bình luận về các thông tin này.

Theo một nguồn tin từ Syria, một quan chức quân sự được thông báo về kế hoạch của Mỹ, cho biết việc rút quân dự kiến ​​sẽ mất khoảng một tháng, trong khi một nguồn tin khác nói việc này có thể hoàn tất trong vài tuần. Song, vẫn chưa rõ liệu việc rút quân khỏi căn cứ này là tạm thời hay vĩnh viễn.

Kể từ khi lực lượng chính phủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa giành quyền kiểm soát nhiều vùng ở phía đông bắc từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vào tháng trước, lực lượng Mỹ đã rút khỏi căn cứ al-Shaddadi ở tỉnh Hasakah và một đồn trú tại al-Tanf, nằm ở khu vực giáp ranh biên giới Syria với Iraq và Jordan.