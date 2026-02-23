Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Zelensky tiết lộ mục tiêu tấn công mới của Nga vào Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang thay đổi chiến thuật trong các đợt tập kích quy mô lớn, chuyển sang nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các cơ sở hậu cần và hạ tầng cung cấp nước tại Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Chúng tôi một lần nữa thảo luận về chiến thuật tấn công quy mô lớn mới của Nga. Các cơ sở hậu cần, chủ yếu là đường sắt cùng với hệ thống cung cấp nước đang dần trở thành mục tiêu của đối phương".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng là chính quyền Kiev phải nhận thức đầy đủ về mối đe dọa này để triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp. Ông Zelensky cho biết lực lượng phòng không, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đã được giao những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự phối hợp kịp thời và hiệu quả ở tất cả các cấp.

b90896e3-f6cb-4b3f-b435-0b0ae87b6ea1.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực biên giới, nơi những đòn tập kích nhằm vào phương tiện dân sự, lực lượng cứu hộ và đội sửa chữa đang gia tăng. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm phòng thủ từ các khu vực tiền tuyến cần được áp dụng hiệu quả tại tỉnh Sumy và Chernihiv.

"Kinh nghiệm từ các khu vực tiền tuyến của chúng ta cần được nhân rộng một cách hiệu quả đến Sumy và Chernihiv", ông nói.

Trước đó, vào đêm 21, rạng sáng ngày 22/2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của trên khắp Ukraine. Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 50 tên lửa các loại và 297 máy bay không người lái các loại. Trong đó, 14 tên lửa và 23 máy bay không người lái đã nhắm trúng các mục tiêu ở 14 địa điểm. Các khu vực bị nhắm mục tiêu chính là Kiev, Odesa, Kirovohrad và Poltava.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#xung đột Nga-Ukraine #tấn công #hạ tầng #Ukraine #phòng thủ #biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục