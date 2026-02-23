Tổng thống Zelensky tiết lộ mục tiêu tấn công mới của Nga vào Ukraine

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang thay đổi chiến thuật trong các đợt tập kích quy mô lớn, chuyển sang nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các cơ sở hậu cần và hạ tầng cung cấp nước tại Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Chúng tôi một lần nữa thảo luận về chiến thuật tấn công quy mô lớn mới của Nga. Các cơ sở hậu cần, chủ yếu là đường sắt cùng với hệ thống cung cấp nước đang dần trở thành mục tiêu của đối phương".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng là chính quyền Kiev phải nhận thức đầy đủ về mối đe dọa này để triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp. Ông Zelensky cho biết lực lượng phòng không, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đã được giao những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự phối hợp kịp thời và hiệu quả ở tất cả các cấp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực biên giới, nơi những đòn tập kích nhằm vào phương tiện dân sự, lực lượng cứu hộ và đội sửa chữa đang gia tăng. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm phòng thủ từ các khu vực tiền tuyến cần được áp dụng hiệu quả tại tỉnh Sumy và Chernihiv.

"Kinh nghiệm từ các khu vực tiền tuyến của chúng ta cần được nhân rộng một cách hiệu quả đến Sumy và Chernihiv", ông nói.

Trước đó, vào đêm 21, rạng sáng ngày 22/2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của trên khắp Ukraine. Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 50 tên lửa các loại và 297 máy bay không người lái các loại. Trong đó, 14 tên lửa và 23 máy bay không người lái đã nhắm trúng các mục tiêu ở 14 địa điểm. Các khu vực bị nhắm mục tiêu chính là Kiev, Odesa, Kirovohrad và Poltava.