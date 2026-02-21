Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nổ lớn tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander của Nga

Quỳnh Như

TPO - Nhà máy chế tạo máy Votkinsk - một trung tâm sản xuất tên lửa quan trọng của Nga tại Cộng hòa Udmurt, được cho là đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tối 20/2, theo Kyiv Independent.

Nhà máy Votkinsk là doanh nghiệp quốc phòng do nhà nước Nga sở hữu, được xem là một trong những cơ sở sản xuất tên lửa quan trọng của nước này. Nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, cũng như các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Một số nguồn tin cho rằng cơ sở này cũng có thể tham gia sản xuất mẫu ICBM mới mang tên Oreshnik, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức.

Kênh tin tức độc lập Astra trên Telegram cho biết ít nhất 11 người được báo cáo bị thương trong vụ việc. Người dân địa phương nói đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm và chia sẻ video, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy, cùng với thiệt hại tại các tòa nhà lân cận.

image-1.jpg

Ông Aleksandr Brechalov, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt, xác nhận một cơ sở trong khu vực đã bị máy bay không người lái tấn công, song không nêu rõ địa điểm cụ thể. Ông cho biết có thiệt hại và thương vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo Astra, dựa trên phân tích các video do nhân chứng ghi lại, hai phân xưởng của nhà máy số 22 và 36 được cho là đã bị hư hại. Hiện phía Nga chưa công bố thông tin chính thức xác nhận mức độ thiệt hại tại nhà máy Votkinsk.

Truyền thông Ukraine đưa tin cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, một loại tên lửa được cho là do Ukraine phát triển với tầm bắn khoảng 3.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg.

Nhà máy Votkinsk từng được đề cập trong các báo cáo điều tra về việc mở rộng sản xuất trong bối cảnh diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Các báo cáo này cho rằng việc mở rộng năng lực sản xuất có liên quan đến việc gia tăng sản lượng tên lửa trong những năm gần đây.

Thành phố Votkinsk nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.300 km. Trước đây, Ukraine từng tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào một số mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có báo cáo về một cuộc tấn công thành công vào một nhà máy vũ khí ở Izhevsk vào tháng 7/2025.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
