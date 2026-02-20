Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bán đảo Crimea rung chuyển sau một loạt các vụ nổ lớn

Quỳnh Như

TPO - Hàng loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận tại bán đảo Crimea trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/2, trong đó có khu vực gần các sân bay quân sự Belbek và Saky.

Đêm ngày 19, rạng sáng 20/2, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại Crimea, trong đó có khu vực gần các sân bay quân sự Belbek và Saky. Thông tin ban đầu được lan truyền qua các trang tin quân sự, song chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại.

Cùng lúc đó, các kênh Telegram địa phương đưa tin về các vụ xả súng dữ dội, phóng tên lửa và hoạt động của máy bay không người lái xung quanh Sevastopol và dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo.

image-1.jpg

Theo người dân tại Sevastopol, nhiều tiếng nổ vang lên trong khoảng từ 23h20 đến 23h30. Một số người cho biết đã nhìn thấy ánh chớp trên bầu trời, hoạt động của đèn pha tìm kiếm gần khu vực sân bay Belbek. Cũng có báo cáo về các vụ nổ gần sân bay Saky, nằm ở Novofedorivka, phía tây bán đảo.

Theo thông tin sơ bộ từ các trang tin quân sự, một máy bay chiến đấu có thể đã cất cánh từ Belbek để đánh chặn mục tiêu trên không. Các nhân chứng cho biết máy bay đã phóng tên lửa nhưng không trúng mục tiêu, sau đó máy bay đã thả pháo sáng và hướng về Yevpatoria. Ngoài ra, khoảng 23h30, một tiếng nổ lớn cũng được báo cáo tại Andriivka, gần Sevastopol.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay không người lái trên Crimea và Biển Đen. Tuy nhiên, phía Nga không đề cập đến thiệt hại cụ thể tại các cơ sở quân sự, và hiện chưa có báo cáo chính thức về tổn thất đối với hạ tầng dân sự.

Các sân bay Belbek và Saky đóng vai trò then chốt trong hoạt động hậu cần quân sự và hàng không của Nga tại Crimea, là nơi đóng quân của máy bay chiến đấu và hỗ trợ các hoạt động trên khắp khu vực Biển Đen. Các chuyến bay của máy bay chiến đấu đã nhiều lần được ghi nhận xuất phát từ các căn cứ này.

Tình hình tại bán đảo Crimea vẫn được đánh giá là căng thẳng. Các thông tin liên quan đến sự việc đang tiếp tục được cập nhật. Phía Nga và Ukraine vẫn chưa bình luận về các vụ nổ.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Crimea #vụ nổ #quân sự #Belbek #Saky #Sevastopol #biển Đen #xung đột Nga-Ukraine

