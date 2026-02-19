Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Nga, Iran tập trận chung trên biển

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Hải quân Iran - Đô đốc Hassan Maghsoudloo - cho biết, Nga và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương vào ngày 19/2.

Ông Maghsoudloo lưu ý, mục tiêu chính của các cuộc tập trận này là thực hành hợp tác trong việc chống lại các mối đe dọa an ninh hàng hải, đặc biệt là bảo vệ tàu thương mại và tàu chở dầu, cũng như trong cuộc chiến chống khủng bố trên biển.

Cuộc tập trận chung sẽ do Hải quân Iran đăng cai tổ chức tại thành phố cảng Bandar Abbas.

Một chỉ huy Hải quân Nga - ông Alexey Sergeev - nhấn mạnh mối quan hệ "thân thiện và gần gũi" giữa Mátxcơva và Tehran, nói rằng hai nước có khả năng giải quyết "nhiều vấn đề và thách thức trên biển và ven biển" thông qua hợp tác.

Theo hãng thông tấn Fars, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các tàu quân sự Iran, cũng như tàu hộ vệ lớp Steregushchiy Stoikiy của Hải quân Nga.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó ngày 17/2, khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang diễn ra ở Geneva (Thuỵ Sĩ), truyền thông đưa tin Iran đã tạm thời đóng cửa một phần Eo biển Hormuz, tuyến đường cung cấp dầu mỏ toàn cầu quan trọng, do "các biện pháp phòng ngừa an ninh" khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Sau đó, truyền thông nhà nước cho biết, eo biển chỉ bị đóng cửa trong vài giờ, mà không nói rõ liệu đã mở lại hay chưa.

Truyền thông Iran ngày 18/2 đưa tin một đám cháy đã bùng phát ở thành phố Parand, đồng thời đăng tải video ghi lại cảnh khói bốc lên từ khu vực này. Parand (thuộc tỉnh Tehran) vốn nằm gần một số địa điểm quân sự quan trọng.

Sau đó, cơ quan cứu hoả địa phương cho biết, khói đen gần thành phố Parand là kết quả của một vụ cháy ở đám lau sậy quanh bờ sông. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành dập lửa.

Minh Hạnh
Tass, Tân Hoa Xã
