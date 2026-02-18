Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuất hiện tín hiệu tích cực trong đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran

Minh Hạnh

TPO - Iran và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung về những nguyên tắc chính trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa hai nước, nhưng điều đó không có nghĩa là các bên sắp đạt được thỏa thuận, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết.

h4d6whk2pvleto47ybj5irz3xi.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

“Nhiều ý tưởng khác nhau đã được trình bày. Những ý tưởng này đã được thảo luận nghiêm túc, và cuối cùng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chung về một số nguyên tắc cơ bản”, ông Araghchi nói với truyền thông Iran sau khi cuộc đàm phán kết thúc tại Geneva.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Iran sẽ đưa ra các đề xuất chi tiết trong hai tuần tới để thu hẹp khoảng cách trong các cuộc đàm phán hạt nhân. "Đã có tiến triển, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận", quan chức này nói.

Các cuộc đàm phán diễn ra theo hình thức gián tiếp, giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner và Ngoại trưởng Iran, với sự trung gian của Oman.

Ngoại trưởng Oman - Badr al-Busaidi - cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm", nhưng Iran và Mỹ đã ra về với "những bước đi tiếp theo rõ ràng".

Ngay khi các cuộc đàm phán bắt đầu hôm 17/2, truyền thông đưa tin Iran đã tạm thời đóng cửa một phần Eo biển Hormuz, tuyến đường cung cấp dầu mỏ toàn cầu quan trọng, do "các biện pháp phòng ngừa an ninh" trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Sau đó, truyền thông nhà nước cho biết, eo biển chỉ bị đóng cửa trong vài giờ, mà không nói rõ liệu đã mở lại hay chưa.

Trong quá khứ, Tehran từng dọa đóng cửa eo biển đối với hoạt động vận chuyển thương mại nếu bị tấn công. Động thái này sẽ làm tắc nghẽn 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu thô tăng cao.

Phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva sau các cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng một "cơ hội mới" đã mở ra, và ông hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn đến một giải pháp "bền vững" đảm bảo sự công nhận đầy đủ các quyền hợp pháp của Iran.

Minh Hạnh
Reuters
