Lực lượng Ukraine mắc kẹt trong 'bẫy băng giá' ở Kupyansk

TPO - Đoạn băng ghi âm được Bộ Quốc phòng Nga thu được cho thấy, những đợt rét đậm đã biến các hầm trú ẩn của Ukraine ở khu vực Kupyansk-Uzlovoy (tỉnh Kharkov) thành những cái bẫy chết người.

(Ảnh: Tass)

Trong báo cáo ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mưa tuyết và nhiệt độ thấp ở khu vực Kupyansk đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng vũ trang Ukraine, khi các binh sĩ buộc phải ngủ qua đêm trong các chiến hào ngoài trời.

Theo bộ này, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm số 1 (Vệ binh Quốc gia Ukraine) và Lữ đoàn Cơ giới số 43 - bị bao vây ở bờ đông sông Oskol, phía nam khu định cư Kupyansk-Uzlovoy - đang rơi vào tình trạng thảm khốc.

“Nhiệt độ ban đêm dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn nữa ở hướng Kupyansk, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine bị mắc kẹt ở bờ đông sông Oskol”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo nội dung đoạn băng ghi âm mà Bộ Quốc phòng Nga thu được, sương giá khắc nghiệt đã khiến nước đóng băng ở lối ra hầm trú ẩn của quân đội Ukraine, ngăn cản binh lính thoát ra ngoài và khiến họ lạnh cóng. Do đó, các chỉ huy quân đội Ukraine đang yêu cầu binh lính tát nước ra khỏi hầm.

Báo cáo của Nga cho biết, có tới 30% binh sĩ Ukraine ở mặt trận Kupyansk bị mất khả năng chiến đấu do bị tê cóng, nhưng không thể sơ tán.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tass đưa tin, Ukraine đã sơ tán hầu hết cư dân của Kupyansk (tỉnh Kharkov) và vùng lân cận đến nơi an toàn trước những bước tiến của quân đội Nga.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.