Ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ

TPO - Trong chuyến công tác tới Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng Hòa bình trao đổi và xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza, theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong chuyến công tác Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza, theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an LHQ.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Nói về ý nghĩa của việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Việt Nam là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, hòa giải và tái thiết sau xung đột. Đại hội XIV của Đảng khẳng định Việt Nam sẽ “tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực”.

Việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình phản ánh tinh thần trên, nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình, là cơ hội để học hỏi, hội nhập với các nước khi phối hợp thực hiện những sứ mệnh chung.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, là thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

“Việt Nam chưa phải là nước giàu, nhưng chúng ta có kinh nghiệm thực tiễn về khắc phục hậu quả chiến tranh. Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhân lực, vật lực trong khả năng phù hợp của mình vào các nỗ lực tái thiết, phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân Gaza”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nói.

Chuyến công tác này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng với tư cách thành viên sáng lập và mời Tổng Bí thư dự hội nghị khai mạc này.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, sự tham dự của Tổng Bí thư thể hiện tinh thần ủng hộ những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.

“Do vậy, tôi tin rằng, chuyến công tác này sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nói.

Quá trình tham gia

Khu vực Trung Đông là một trong những điểm nóng phức tạp và dai dẳng với các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, nhất là xung đột Israel - Palestine, gây ra hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo, kinh tế và an ninh khu vực. Các nỗ lực hòa giải và can dự quốc tế, dù được triển khai với quy mô lớn, vẫn chưa tạo được một cơ chế hiệu quả, bền vững, có khả năng vừa thúc đẩy chấm dứt xung đột, vừa tổ chức tái thiết hậu chiến một cách toàn diện và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, ngày 30/9/2025, gần 2 năm sau khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát, gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất trong lịch sử hiện đại cho người dân Palestine, Tổng thống Trump đề xuất Kế hoạch Hòa bình gồm 20 điểm.

Ngày 9/10/2025, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 theo Kế hoạch hòa bình. Ngày 17/11/2025, Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 2803 để thông qua Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, đồng thời hoan nghênh việc thành lập Hội đồng Hòa bình như một cơ chế chuyển tiếp để quản lý quá trình tái thiết tại dải Gaza. Sự hiện diện dân sự, an ninh tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép sẽ có thời hạn đến ngày 31/12/2027.

Ngày 22/1/2026, Tổng thống Trump chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sỹ. Phía Mỹ dự kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo đầu tiên và cũng là hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza vào ngày 19/2.

Ngày 16/1, Tổng thống Trump gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hoà bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ, theo lời mời của Tổng thống Trump.