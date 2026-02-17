Ngày mai, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tới Mỹ

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tới Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là việc hai nước tiếp tục triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào tháng 9/2023.

Các hoạt động tiếp xúc cấp cao tiếp tục được thúc đẩy từ năm 2024 đến nay, nổi bật là các hoạt động trao đổi thư, điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Donald Trump từ tháng 11/2024.

Tổng thống Trump gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Tổng Bí thư được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao được đẩy mạnh, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Hai bên duy trì các cơ chế đối thoại song phương thường kỳ. Trong các trao đổi, phía Mỹ nhất quán khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”; đánh giá cao vai trò của Việt Nam và coi trọng quan hệ Việt Nam - Mỹ; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Ngày 16/1 vừa qua, Tổng thống Trump gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm mời tham gia Hội đồng Hòa bình dải Gaza với tư cách thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư nhận lời mời và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.