Xã hội

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump đến Tổng Bí thư Tô Lâm

Bình Giang
TPO - Ngày 13/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre. Ảnh: TTXVN

Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam và chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư, cũng như sự thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư về thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre và đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Mỹ trong thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ, Tổng thống Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza. Ông DeSombre khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc với cơ quan, bộ, ngành Việt Nam trong chuyến thăm, khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển thực chất trong thời gian tới.

Bình Giang
