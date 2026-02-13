Hàng nghìn người dự đêm nhạc 'Vì cộng đồng không ma túy'

TPO - Tối 13/2, tại Quảng trường Lương Văn Nắm (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), hàng nghìn người dân, học sinh, sinh viên đã hòa mình vào đêm nhạc “Vì cộng đồng không ma túy”, nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chung tay xây dựng địa bàn không ma túy.

Chương trình “Mừng Đảng, mừng Xuân - Mừng Tân Yên đổi mới - Vì cộng đồng không ma túy” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức. Dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hàng nghìn người dân và bạn trẻ tham dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Diễn ra trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa – nghệ thuật đơn thuần mà còn là sự kiện chính trị - xã hội thiết thực, gắn công tác phòng, chống ma túy với xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật kết hợp tuyên truyền trực quan, thông điệp “xã, phường không ma túy” được chuyển tải sinh động, dễ tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ.

NSƯT Thái Sơn và diễn viên Cường Cá tại chương trình.

Đêm giao lưu quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên được công chúng yêu mến như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Thái Sơn, ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Quách Mai Thy, rapper Ram C. Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là tiểu phẩm “Món quà cuối năm” tái hiện chân thực những hệ lụy đau xót do ma túy gây ra đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Tiểu phẩm đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giáo dục, bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Các bạn trẻ hào hứng chào đón chương trình.

Tại chương trình, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, cho biết, thực hiện quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy phải lấy địa bàn cơ sở để triển khai; phải làm tốt từ từng người dân, từng gia đình, từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề nghị Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh và xã Tân Yên tiếp tục có những chương trình hành động cụ thể để huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Trao quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá 600 triệu đồng tới người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em không nơi nương tựa trên địa bàn xã Tân Yên. Hoạt động an sinh này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khẳng định phòng, chống ma túy không tách rời chăm lo đời sống Nhân dân.

Chương trình đã lan tỏa thông điệp về phòng chống ma túy đến các bạn trẻ.

Đặc biệt, chương trình đã trao hỗ trợ cho 5 dòng họ đăng ký xây dựng mô hình “Dòng họ không ma túy”, mỗi dòng họ được tặng quà và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng. Mô hình được kỳ vọng sẽ tạo “lá chắn” từ gốc, phát huy vai trò tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư.