Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ ngừa ung thư giả

TPO - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bổ sung giả được quảng cáo hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, tiêu thụ khoảng 200.000 hộp ra thị trường.

Quá trình điều tra đường dây nêu trên, Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần dược BMP (địa chỉ thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh). Doanh nghiệp này do Đào Xuân Kiên (SN 1984, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) làm Tổng Giám đốc. Trước đó, giai đoạn 2022–7/2025, Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Công ty cổ phần dược BMP ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm “Thực dưỡng Fucoidan” cho Công ty cổ phần dược phẩm B.A Việt Nam (địa chỉ Khu đô thị Him Lam, phường Hà Đông, TP Hà Nội), do Đặng Danh Ngọc (SN 1986, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội) làm Giám đốc. Đây là sản phẩm thực phẩm bổ sung do Công ty B.A Việt Nam tự công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng.

co-quan-cong-an-kham-xet-cong-ty-co-phan-duoc-bmp.jpg
Công an khám xét Công ty cổ phần dược BMP. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sản phẩm Fucoidan được quảng cáo có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư… Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không bảo đảm hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố.

Đáng chú ý, trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá chỉ bằng khoảng 1/10 so với thông tin quảng cáo.

doi-tuong-nguyen-thi-hai-yen.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường. Cùng thời gian này, Nguyễn Thị Hải Yến và Đặng Danh Ngọc bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên hai công ty kê khai doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn, che giấu số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng
