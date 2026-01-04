25 cán bộ Cục An toàn thực phẩm ‘thoát’ xử lý hình sự dù cầm tiền ‘lót tay’ của trùm thực phẩm chức năng giả

TPO - Cơ quan truy tố cho rằng, 25 văn thư, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm có hành vi nhận tiền của trùm thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh, nhưng đã thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi trái pháp luật, nên chỉ bị kiến nghị xử lý về Đảng và chính quyền...

Nhiều cán bộ Cục An toàn thực phẩm nộp lại tiền

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 5/1/2026, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Phiên tòa kéo dài khoảng 10 ngày, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố là 5 Kiểm sát viên.

Trong vụ án, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga chịu cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt cấp phép quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong có hành vi nhận hối lộ 44 tỷ đồng trong quá trình cấp giấy phép công bố sản phẩm.

Hơn 30 bị cáo khác từ nhân viên, chuyên viên đến lãnh đạo cấp phòng của Cục An toàn thực phẩm cũng nhận hàng chục tới hàng tỷ đồng.

Ngoài nhóm bị truy tố và sắp xét xử, Cơ quan tố tụng xác định có nhiều cán bộ khác của Cục nhận hối lộ trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (chứng nhận GMP) cho Nhà máy của Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy của CP Dược phẩm MediUSA, đều của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh. Trong đó, 12 đối tượng là văn thư, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tiền của các cá nhân làm dịch vụ công bố sản phẩm, với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, người nhận nhiều nhất là 438 triệu đồng, ít nhất là 91 triệu đồng.

Tuy nhiên, Cơ quan tố tụng cho rằng, các đối tượng có hành vi nhận tiền, nhưng: “Thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thứ yếu, giúp sức, lệ thuộc; thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của cấp trên; quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại số tiền do hành vi vi phạm của mình gây ra”.

Đến nay, cơ bản đã làm rõ được bản chất vụ án, phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, xử lý được tất cả các đối tượng chính, chủ mưu cầm đầu là lãnh đạo Cục và lãnh đạo cấp Phòng tại Cục An toàn thực phẩm.

Do đó, có căn cứ đề nghị xem xét, không xử lý hình sự theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Cơ quan tố tụng chỉ kiến nghị Bộ Y tế để xử lý nghiêm theo quy định về Đảng và chính quyền đối với 12 cán bộ trên.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga và Nguyễn Thanh Phong.

Tiếp tục điều tra người đưa hối lộ

Bên cạnh đó, nhóm 13 chuyên viên khác tại Cục An toàn thực phẩm cũng bị xác định nhận tiền trong quá trình thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh; người ít nhất nhận 5 triệu đồng, người nhiều nhận 40 triệu.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình kiểm tra, họ được Cao Văn Trung, Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xin cấp GMP nên làm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Việc bỏ qua các lỗi vi phạm của nhà máy là do Cao Văn Trung thực hiện khi báo cáo lãnh đạo Cục, không bàn bạc với các chuyên viên.

Khi đưa tiền cho các chuyên viên dưới quyền, Trung nói là tiền doanh nghiệp bồi dưỡng, mời ăn uống; đồng thời số tiền được Cao Văn Trung chia ít (từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng) và các cá nhân trên đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi trái pháp luật, không có dấu hiệu tội phạm nên chỉ bị kiến nghị xử lý về Đảng và chính quyền.

Cũng trong vụ án, ngoài 21 bị cáo hầu tòa với cáo buộc đưa hối lộ tổng số hơn 79,6 tỷ đồng, còn 150 đối tượng, ban đầu đã có kết quả điều tra đối với hành vi đưa hối lộ 24,5 tỷ đồng cho các chuyên viên.

Do số lượng đối tượng có dấu hiệu đưa hối lộ nhiều, chủ yếu là các đối tượng đưa từ 2 triệu đến dưới 100 triệu đồng; sinh sống tại nhiều tỉnh, thành phố, cần có thời gian điều tra xác minh, để đánh giá tính chất, mức độ hành vi.

Cơ quan tố tụng đã tách hồ sơ, tài liệu liên quan 150 người này để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.