Trách nhiệm của dàn cựu lãnh đạo VICEM tại dự án nghìn tỷ trên đất vàng bị bỏ hoang

TPO - Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam” khi báo cáo với Chính phủ chỉ có tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã nâng mức đầu tư lên hơn 2.700 tỷ đồng. Năm 2015, dự án đã được đầu tư 1.245 tỷ đồng, xong phần thô và cất nóc song phải dừng thi công vì phương án kinh doanh không nhìn thấy hiệu quả.

Áp giá cho thuê 'trên trời' để xác định dự án có hiệu quả

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - VICEM); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VICEM); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON) cùng hơn 10 người khác bị xét xử về 1 trong 2 tội danh trên.

Cáo trạng xác định, ngày 14/3/2006, cựu Chủ tịch Lê Văn Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép VICEM đầu tư Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng Công ty xi măng Việt Nam” có tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng, quy mô xây dựng Toà nhà gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê.

Cuối năm 2008, UBND TP Hà Nội quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án, tại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình triển khai, dù tài liệu thể hiện giá cho thuê văn phòng chỉ từ 20 - 23,6 USD/m2; giá trông xe ô tô 800.000 đồng/xe/tháng; giá trông xe máy 45.000 đồng/xe/tháng, nhưng bị can Dư Ngọc Long, Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM vẫn tham mưu áp dụng giá cho thuê văn phòng từ 40 - 50 USD/m2/tháng; giá trông giữ xe ô tô 1 triệu đồng/xe/tháng, xe máy 150.000 đồng/xe/tháng (cao hơn giá thực tế) để xác định dự án có hiệu quả.

Trên cơ sở này, ngày 22/7/2010, bị can Nguyễn Ngọc Anh ký văn bản đề nghị và được UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, với tổng vốn dự kiến tăng lên 1.482 tỷ đồng.

Trong các ngày 2/8/2010 và 24/11/2011, bị can Dư Ngọc Long tiếp tục ký các tờ trình đề nghị thẩm định dự án với tổng mức đầu tư lần lượt tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Trong khi, bị can Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng phòng thẩm định) bị quy kết, không thực hiện thẩm định theo quy định, không xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án.... mà sử dụng số liệu theo văn bản đề nghị thẩm định của Dư Ngọc Long để ban hành các văn bản cho bị can Nguyễn Ngọc Anh ký, trình Hội đồng thành viên phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 đồng và 2.743 tỷ đồng.

Dự án xây dựng “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM”, tại khu đô thị mới Cầu Giấy, bỏ hoang đã 1 thập kỷ, gây lãng phí.

Tiếp tục xác minh gói thầu có dấu hiệu vi phạm

Theo Viện Kiểm sát, cả 2 lần ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án VICEM, HĐTV Tổng công ty đều căn cứ theo số liệu “lập khống” và “tổng mức đầu tư đều cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư dự án”.

Hành vi của các bị can Nguyễn Ngọc Anh, Lê Văn Chung, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Bích Thủy, Trịnh Công Loan, Dư Ngọc Long và Hoàng Ngọc Hiếu, bị quy kết vi phạm Luật Xây dựng 2003; Luật Đầu tư 2005 và Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cùng với sai phạm nêu trên, tài liệu điều tra xác định, khi lập hồ sơ dự án, các bị can Nguyễn Lâm Cường đã chỉ đạo Đoàn Thị Mai Lan nâng “khống” các giá trị doanh thu đầu vào để đánh giá dự án có hiệu quả kinh tế.

Ngày 11/10/2016, Kiểm toán Nhà nước có kết luận kiểm toán, xác định: “VICEM điều chỉnh dự án với cơ sở xác định giá cho thuê tăng lên mang tính chủ quan, dẫn đến các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án chưa chính xác”.

Bộ Tài chính một năm sau cũng có kết luận thanh tra xác định: “VICEM trong khi lập, phê duyệt dự án đã không đánh giá đúng giá cho thuê văn phòng thị trường Hà Nội, giá thuê lập 45 - 50 USD nhưng giá tham khảo cùng thời điểm chỉ 28 USD/tháng. Do đó, nếu tiếp tục thực hiện sẽ không đảm bảo hiệu quả đầu tư”.

Viện Kiểm sát cho rằng, các sai phạm nêu trên của nhóm bị can dẫn tới dự án VICEM khởi công ngày 6/5/2011 - 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công đến nay.

Tổng số VICEM đã đầu tư cho dự án là 1.245 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn từ 4/11/2011 - 3/8/2016 vay một phần từ ngân hàng để đầu tư, đến tháng 8/2016 đã tất toán toàn bộ 719 tỷ đồng.

Kết quả trưng cầu giám định tư pháp xác định hậu quả thiệt hại toàn dự án là 381 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa 9 bất động sản; 217.238 cổ phiếu và 8 trái phiếu; 2 sổ tiết kiệm. Các bị can đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối với một số cá nhân khác là lãnh đạo chủ chốt tại VICEM; tại Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (nay là Sở Tài chính), Sở TN&MT Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường)…; liên quan việc tham mưu ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xem xét xử lý theo quy định của Đảng và chính quyền.

Bên cạnh đó, các gói thầu thi công dự án có dấu hiệu sai phạm, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý.