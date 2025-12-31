Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cựu phó giám đốc sở lĩnh án vì gây thất thoát, lãng phí

Cảnh Kỳ
TPO - Cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (cũ) bị phạt 4 năm tù, cựu Hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre (cũ) lĩnh 11 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Chiều 30/12, TAND khu vực 5, tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long).

1.jpg
Các bị cáo tại tòa.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Tú (44 tuổi) - cựu Hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 3 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thiện Chí (63 tuổi) - cựu Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre cũ lĩnh mức án 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (44 tuổi) - cựu Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo Chí và Tú phải liên đới nộp lại ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng; riêng bị cáo Tú phải nộp thêm gần 3 tỷ đồng; bị cáo Hoàng Anh nộp hơn 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

HĐXX cũng khuyến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của Kế toán trưởng và Trưởng Phòng hành chính của Trường Năng khiếu thể dục thể thao Bến Tre trong giai đoạn 2019-2023.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2019-12/2023, Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Mặc dù biết rõ quy định chỉ hỗ trợ chế độ dinh dưỡng chỉ dành cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao Tuyển năng khiếu các cấp, không hỗ trợ Tuyển năng khiếu dự bị tập trung, nhưng bị can Nguyễn Tuấn Tú vẫn ký tờ trình gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre để xin chủ trương chi tiền dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên Tuyển năng khiếu dự bị tập trung.

Bị can Nguyễn Thiện Chí, với vai trò Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre đã không báo cáo HĐND tỉnh Bến Tre để làm rõ khái niệm Tuyển năng khiếu các cấp gồm các đối tượng nào, tự ý ký văn bản đồng ý cho trường thực hiện các khoản chi cho cả 2 đội tuyển trên.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Tú ký duyệt 86 chứng từ rút tiền từ ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Số tiền này được chi cho các huấn luyện viên, vận động viên Tuyển năng khiếu dự bị tập trung các bộ môn bơi, judo, karate, cờ và vovinam.

Tại tòa, đại diện Viện KSND thay đổi tội danh truy tố bị cáo Chí từ “Lạm quyền trong thi hành công vụ", sang hành vi “Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong phần tranh luận, đại diện các luật sư bào chữa cho bị cáo Chí cho rằng hành vi của thân chủ chỉ dừng ở mức vi phạm hành chính.

HĐXX nhận định, dù không vụ lợi cá nhân, nhưng việc bị cáo Chí ký văn bản trái quy định, đã tạo căn cứ để cấp dưới chi sai trong thời gian dài.

Cảnh Kỳ
