Doanh nghiệp trúng thầu phải 'cắt phế' 8% trong vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT

TPO - Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ cơ chế “chi ngoài hợp đồng” với tỷ lệ cố định lên tới 8% giá trị gói thầu, được doanh nghiệp thực hiện theo sự thống nhất giữa lãnh đạo Bộ NN&PTNT (cũ), Cục Quản lý xây dựng công trình và các ban quản lý dự án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc “Nhận hối lộ” 200.000 USD.

Theo lời khai của Trần Tố Nghị, thời điểm giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT cũ), tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng mà doanh nghiệp phải thực hiện là 8%. Trong đó, 5% dành cho Cục và lãnh đạo Bộ, 3% dành cho Ban 4. Tỷ lệ này đã được cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chấp thuận và Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, thống nhất thực hiện.

screen-shot-2025-12-31-at-120833.png
Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (trái) cùng đồng phạm. Ảnh: BCA.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Dân quen biết ông Hoàng Văn Thắng và Trần Tố Nghị từ năm 2012, trong quá trình thi công các dự án hồ Ea Rớt và hồ Krông Pách Thượng. Khi Bộ NN&PTNT triển khai dự án hồ Bản Mồng, khoảng tháng 8/2017, ông Dân từ Ninh Bình ra Hà Nội, đến nhà riêng cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng để “đặt vấn đề”.

Tại buổi gặp, ông Dân mang theo một túi giấy, bên trong có 200.000 USD (mệnh giá 100 USD/tờ), đặt cạnh bàn uống nước và nói rõ: “Có 200.000 USD biếu anh, mong anh giúp đỡ để công ty được trúng thầu”. Theo lời khai, ông Hoàng Văn Thắng đồng ý hỗ trợ, song cho biết chỉ có thể tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân thực hiện khối lượng khoảng 400–500 tỷ đồng, do chủ trương cho nhiều nhà thầu cùng tham gia.

image.jpg
Dự án hồ Bản Mồng.

10 tỷ đồng "quà của dự án hồ Bản Mồng"

Sau cuộc gặp, ông Thắng chỉ đạo Trần Tố Nghị hỗ trợ doanh nghiệp. Khi làm việc trực tiếp, ông Nghị xác nhận đã nhận chỉ đạo từ Thứ trưởng và thông báo rõ mức “chi phí” 8% như trên. Ông Dân đồng ý. Sau khi Công ty Hoàng Dân trúng thầu, ông Dân tiếp tục mang tiền đến nhà riêng ông Trần Tố Nghị, đưa một túi chứa 10 tỷ đồng, nói là “quà của dự án Bản Mồng”.

Ngoài khoản 200.000 USD, vào các dịp lễ, Tết, ông Dân còn đưa thêm cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khoảng 500 triệu đồng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận đã nhận tiền của doanh nghiệp và tác động đến cấp dưới để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trong quá trình đấu thầu, thi công dự án hồ Bản Mồng, xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp để khắc phục hậu quả.

Minh Đức
