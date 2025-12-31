Lật mặt nhóm 'kỹ thuật hậu trường' dựng website giả ngân hàng cho đường dây lừa đảo

TPO - Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ, khởi tố hai đối tượng chuyên tạo website, đường link giả mạo ngân hàng để thu thập OTP, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của người dân.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, mở rộng điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong các năm 2024–2025 tại tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thanh Tuyền (SN 1991, trú xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Thị Phương Anh (SN 1992, trú phường An Biên, TP Hải Phòng).

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Anh. Ảnh: Văn Luật

Hai bị can bị khởi tố theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự, với vai trò giúp sức tích cực cho đường dây lừa đảo công nghệ cao có trụ sở tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, Tuyền và Phương Anh đã nhiều lần thiết kế đồ họa, mua và sử dụng tên miền để tạo lập các website, đường link giả mạo ngân hàng, tổ chức tín dụng. Các đường link này được cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia, sử dụng để giả danh nhân viên ngân hàng, gửi cho người dân truy cập nhằm thu thập trái phép thông tin tài khoản, mã OTP.

Hai đối tượng tạo lập các website, đường link giả mạo ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Luật

Thông qua thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước; riêng Tuyền và Phương Anh hưởng lợi bất chính 235 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố nhóm đối tượng giữ vai trò “kỹ thuật hậu trường” trong một đường dây lừa đảo đặt tại Campuchia.

Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập đường link lạ, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân qua mạng xã hội, tin nhắn hay cuộc gọi không rõ nguồn gốc; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời trình báo để được hỗ trợ, xử lý.