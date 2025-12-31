Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đi khám bệnh, người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản cất trong cốp xe máy

Mạnh Thắng
TPO - Cất hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng cùng giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm trong cốp xe máy, người phụ nữ đã bị kẻ gian trộm cắp khi gửi xe ở bệnh viện.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Được (40 tuổi, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

sieu-trom.jpg
Đối tượng Đỗ Tấn Được cùng tang vật

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, chị P.T.T.T. (41 tuổi, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) gửi xe máy tại nhà giữ xe khu B, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh. Đến 15h20 cùng ngày, chị T. lấy xe ra về thì phát hiện tài sản cất trong cốp xe gồm số tiền hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác đã bị mất.

Sau khi tiếp nhận tin báo sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp tiến hành xác minh truy xét, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ để làm rõ đối tượng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định, đối tượng Đỗ Tấn Được là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.

Sau 1 tuần truy bắt, đến 18 giờ ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Biên Hòa bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Tấn Được, thu toàn bộ tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Được khai nhận, thường xuyên vào các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.

Sáng 22/12, Được điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trộm cắp tài sản trong cốp xe mô tô của chị T. Sau khi trộm được tài sản, đối tượng này điều khiển xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất gửi xe rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đến khu vực ngã ba Bình Đa (thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) mua 1 xe mô tô khác để di chuyển.

Được điều khiển xe về nhà, đem cất giấu các tài sản trộm cắp được. Tối cùng ngày, đối tượng lấy hơn 500 triệu đồng cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng. Đến sáng 28/12, Được bắt xe về tỉnh Đồng Nai thì bị bắt giữ.

Được cũng khai nhận thêm, trong sáng ngày 22/12, y đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 3 bệnh viện, gồm: bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh viện Nhi Đồng Nai và bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
#trộm cắp #đồng nai #bệnh viện #tài sản #đỗ tấn được

