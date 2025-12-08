Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vừa ra tù được 4 ngày đã cạy cửa nhà dân để trộm cắp

TPO - Ngày 8/12, Công an phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Phử (SN 2004, trú tại bản Sắp Ngụa, xã Mường Than) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra, rạng sáng 5/12, gia đình anh N.K.T (trú tại tổ 26, phường Tân Phong) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm khoản tiền khoảng 5 triệu đồng. Nhận tin báo, lực lượng công an rà soát địa bàn và phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang chơi điện tử tại một quán Internet ở tổ 22. Làm việc tại chỗ, cơ quan công an xác định người này là Giàng A Phử, đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù đúng một tuần.

Tại cơ quan công an, Phử khai khoảng 0h30 ngày 5/12 đi bộ quanh khu vực chợ Đông Phong tìm sơ hở để trộm cắp. Thấy nhà anh T. có thể đột nhập, Phử lẻn vào bếp, lấy một con dao để cạy cửa sổ nhà vệ sinh rồi chui vào trong. Đối tượng dùng đèn pin soi và lục từ tầng 1 lên tầng 3. Thấy chủ nhà đang ngủ, Phử quay lại tầng 1, lục túi xách treo trên móc quần áo và lấy số tiền khoảng 5 triệu đồng rồi tẩu thoát theo lối cũ. Số tiền trộm được, Phử khai đã tiêu xài cá nhân hết.

595091722-1168695548762622-2999288925151103640-n-9853.jpg
Giàng A Phử tại cơ quan công an.

Hồ sơ cho thấy dù mới 21 tuổi, Giàng A Phử đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản. Năm 2020, Phử bị đưa đi trường giáo dưỡng. Các năm 2022 và 2024, đối tượng tiếp tục lĩnh 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Phử được trả tự do ngày 1/12/2025, nhưng chỉ sau 4 ngày hòa nhập cộng đồng đã tiếp tục phạm tội.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Thành Đạt
