'Diễn xiếc' xe đạp giữa phố đông, 2 thiếu niên bị xử phạt

TPO - Giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM), hai thiếu niên bất chấp nguy hiểm điều khiển xe đạp bằng một bánh như “diễn xiếc” trên phố. Hành vi mạo hiểm này nhanh chóng bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông tin về sự việc trên.

Hai thiếu niên làm "xiếc" trên phố bằng xe đạp bị xử phạt.

Theo đó, tối 7/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Đội CSGT Bến Thành (Công an TP.HCM) phát hiện hai nam thiếu niên điều khiển xe đạp bằng một bánh, di chuyển giữa dòng phương tiện đông đúc.

Nhận định đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông xung quanh, tổ công tác đã yêu cầu hai thiếu niên dừng phương tiện, chấm dứt hành vi vi phạm và tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định.

Danh tính người vi phạm được xác định gồm N.D.K. (sinh năm 2011, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) và N.T.H. (sinh năm 2009, ngụ phường Tân Định, TP.HCM).

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển xe đạp bằng một bánh bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng. Lực lượng CSGT đã giải thích cụ thể mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời yêu cầu hai thiếu niên ký cam kết không tái phạm.

Đội CSGT Bến Thành khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông; tuyệt đối không để trẻ em thực hiện các hành vi mang tính biểu diễn, thử thách nguy hiểm trên đường phố, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đáng tiếc.