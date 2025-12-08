Kiểm tra người bê thùng giấy nghi vấn, phát hiện hàng trăm máy thuốc lá điện tử

TPO - Ngày 8/12, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) cho hay vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán hàng cấm.

Theo đó, trưa ngày 7/12, tại số nhà 102 đường Bùi Hữu Nghĩa (phường An Hải), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính Đ.H.T.H. (24 tuổi, phường An Hải) khi H. đang bưng thùng giấy carton có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật 124 máy hút thuốc lá điện tử.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong có hàng loạt máy hút thuốc lá điện tử.

Bao gồm 32 máy hiệu GEEK BAR, 24 máy hiệu BOOM MAX, 64 máy hiệu FLASH, 4 máy hiệu POD KIT. Toàn bộ các máy này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tất cả đều in chữ nước ngoài.

H. khai nhận mua số máy hút thuốc lá điện tử này của một người không rõ danh tính để về bán lẻ để kiếm lời.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện trong túi của H. có số tiền 5,4 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thuốc lá điện tử thường chứa nicotine, chất tạo hương vị, chất dẫn (glycerin, propylene) và trong một số loại có pha ma túy tổng hợp. Nhiều trường hợp ngộ độc nặng do sử dụng sản phẩm này đã phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện nguy hiểm như hôn mê, ngừng tim.

Quốc hội đã ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử cùng thuốc lá nung nóng kể từ ngày 1/1/2025.