Khởi tố cựu cán bộ thuê ô tô rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài

TPO - Sau khi thuê xe ô tô, Nguyễn Nhựt Trường (34 tuổi, nguyên cán bộ Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhựt Trường (34 tuổi, nguyên cán bộ Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhựt Trường (34 tuổi, nguyên cán bộ Đội CSGT).

Đồng thời, cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm vật chứng là chiếc ô tô hiệu Kia Morning màu trắng, biển số 51F-443.19; số khung 51A4GC090729; số máy G1LAGP087147, tang vật liên quan trực tiếp đến vụ án.

Theo hồ sơ điều tra, Trường có quen biết với vợ chồng anh B.T.D. và chị T.T.T.H. Ngày 5/10/2017, Trường thuê chiếc Kia Morning nói trên với giá 15 triệu đồng/tháng. Do quen biết và biết Trường đang công tác trong lực lượng CSGT nên vợ chồng anh D. không làm hợp đồng thuê xe.

Sau khi nhận xe, đến ngày 15/10/2017, Trường đem xe đi cầm cố cho một người tên Lý (bạn của Trường, chưa rõ lai lịch) để lấy 80 triệu đồng. Để che giấu hành vi, Trường tiếp tục gọi điện xin gia hạn thuê xe thêm một tháng. Tuy nhiên, đến hạn trả, Trường nhiều lần hứa hẹn rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai phát hiện hoặc biết thông tin về chiếc xe biển số 51F-443.19 nêu trên, khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, gặp Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt, số điện thoại 0933.035.093.

