Bắt nữ nghi phạm trộm cắp tài sản của hàng loạt lưu học sinh Lào, thu hồi nhiều tài sản

TPO - Lợi dụng sơ hở tại khu ký túc xá, một phụ nữ đã nhiều lần đột nhập trộm tài sản của lưu học sinh Lào khiến dư luận bức xúc. Chỉ sau thời gian ngắn vào cuộc truy xét, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm, thu hồi nhiều tang vật liên quan.

Ngày 7/12, Công an phường An Đông (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ một nữ nghi phạm liên quan đến vụ trộm cắp tài sản của các lưu học sinh Lào tại Ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP.HCM (số 91 Nguyễn Chí Thanh).

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại. Ảnh C.A

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/11, Công an phường An Đông tiếp nhận tin trình báo của 4 lưu học sinh Lào về việc bị mất trộm tài sản.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 7h30 ngày 24/11. Thời điểm này, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch, đã lẻn vào khuôn viên ký túc xá, liên tiếp đột nhập nhiều phòng ở và lấy trộm tài sản của sinh viên.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến công dân nước ngoài, Ban Chỉ huy Công an phường An Đông đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Phòng PC02 khẩn trương vào cuộc truy xét.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định đặc điểm, hành tung của đối tượng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm thường xuyên thay đổi quần áo, balo để tránh bị phát hiện, đồng thời tiếp tục thực hiện thêm một vụ trộm khác trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Đến khi bị bắt giữ, nghi phạm được xác định là N.T.T.Th. (SN 1992, thường trú tỉnh Đồng Tháp). Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã trộm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone, 9 triệu đồng tiền mặt, 100 USD cùng nhiều tài sản khác của các lưu học sinh, đồng thời thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP.HCM.

Nghi phạm diễn tả lại quá trình trộm cắp. Ảnh C.A

Khám xét nơi ở của nghi phạm tại phường Bình Hưng Hòa, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Công an phường An Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường An Đông khuyến cáo sinh viên, lưu học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa cẩn thận khi ra vào phòng, cất giữ tài sản có giá trị ở nơi an toàn và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.