Bắt 2 đối tượng đi ô tô hành hung người đi xe máy ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Hai đối tượng có hành vi chửi bới, hăm dọa, hành hung người đi xe máy xuất hiện trong video clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khánh (SN 1984) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 45 ngày 19/3, anh Phạm Minh Truyền (sinh năm 1995, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Tân, TPHCM). Khi anh Truyền dừng xe sát lề đường để mua vé số, một ô tô do Khánh điều khiển chở Tuấn từ phía sau chạy đến, liên tục bấm còi rồi vượt lên chặn đầu xe.

Hình ảnh hai đối tượng hăm dọa, hành hung người đi đường.

Tuấn xuống xe, tiến đến chửi bới, đe dọa anh Truyền. Khánh cũng tham gia, dùng lời lẽ thô tục và có hành vi hành hung, dùng cùi chỏ đánh vào vùng mặt, mũi nạn nhân.

Vụ việc diễn ra giữa đường, thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi, gây ùn tắc giao thông khu vực. Sau khi hành hung anh Truyền, hai đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Tuấn để xử lý theo quy định pháp luật.

Khánh và Tuấn tại cơ quan công an.

Công an TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng; đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh để mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

