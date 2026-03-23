Hỗn loạn giữa ngã tư ở TPHCM, lao vào ẩu đả sau va chạm giao thông

TPO - Tại một giao lộ đông đúc ở TPHCM, sau khi lời qua tiếng lại, hai người đàn ông lao vào ẩu đả, xe máy bị ngã và va chạm với các phương tiện xung quanh khiến người đi đường hốt hoảng. Nhiều người có mặt can ngăn nhưng cả hai vẫn không buông nhau.

Clip hai người đàn ông lao vào ẩu đả nhau giữa ngã tư ở TPHCM.

Ngày 23/3, Công an phường An Khánh đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả giữa hai người đàn ông tại một giao lộ trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh hai người đàn ông lao vào ẩu đả nhau ở một ngã tư trước đèn giao thông.

Theo nội dung phản ánh trong video clip, trong lúc đang dừng đèn đỏ, một người đàn ông mặc áo đen dừng xe và đi đến nói chuyện với một người đàn ông khác mặc trang phục của một hãng xe công nghệ. Sau đó, cả hai lao vào ẩu đả nhau. Trong lúc giằng co, xe máy cả hai bị ngã, va chạm với các phương tiện xung quanh khiến ít nhất hai xe máy khác ngã nhào ra đường.

Hình ảnh hai người đàn ông đánh nhau giữa đường.

Đáng chú ý, dù khu vực đông phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, hai người vẫn tiếp tục xô xát khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt. Một số người vào can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục đấm đá loạn xạ.

Qua tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều 22/3, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh (TPHCM).

Công an phường An Khánh đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.