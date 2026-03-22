Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai tài xế đánh nhau chảy máu đầu giữa đường ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm giao thông, hai người đàn ông không giữ được bình tĩnh, lao vào đánh nhau ngay giữa đường tại TPHCM, khiến một người bị chảy máu đầu, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Clip vụ việc

Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế xô xát, đánh nhau dữ dội giữa đường tại TPHCM, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra sau khi hai phương tiện va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì giải quyết trong hòa bình, hai người đã lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả ngay trên đường.

img-8192.jpg
Hình ảnh hai tài xế lao vào đánh nhau giữa đường.

Clip cho thấy cả hai giằng co, đánh nhau tới tấp, có thời điểm vật nhau xuống mặt đường bất chấp nhiều phương tiện đang qua lại. Hậu quả, một người bị chảy máu vùng đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc để xử lý theo quy định.

Sau nhiều cuộc ẩu đả sau va chạm giao thông, cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bột phát dẫn đến vi phạm pháp luật.

#Giao thông #Xô xát #Ẩu đả #Tai nạn giao thông #Đánh nhau #Cơ quan chức năng #TPHCM #Đường phố

