Hai tài xế đánh nhau chảy máu đầu giữa đường ở TPHCM

TPO - Sau va chạm giao thông, hai người đàn ông không giữ được bình tĩnh, lao vào đánh nhau ngay giữa đường tại TPHCM, khiến một người bị chảy máu đầu, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Clip vụ việc

Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế xô xát, đánh nhau dữ dội giữa đường tại TPHCM, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra sau khi hai phương tiện va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì giải quyết trong hòa bình, hai người đã lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả ngay trên đường.

Hình ảnh hai tài xế lao vào đánh nhau giữa đường.

Clip cho thấy cả hai giằng co, đánh nhau tới tấp, có thời điểm vật nhau xuống mặt đường bất chấp nhiều phương tiện đang qua lại. Hậu quả, một người bị chảy máu vùng đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc để xử lý theo quy định.

Sau nhiều cuộc ẩu đả sau va chạm giao thông, cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bột phát dẫn đến vi phạm pháp luật.