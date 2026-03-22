Trao quà, khám bệnh cho bà con - hành động đẹp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

Lưu Trinh
TPO - Ngày 22/3, Đoàn Thanh niên phường Yên Sở phối hợp cùng Chi đoàn số 2 - Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới cộng đồng.

Dự chương trình có anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương; anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới cộng đồng. Ban Tổ chức trao 10 suất quà tới các cán bộ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, như một lời tri ân, động viên các “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ban tổ chức tặng 30 suất quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt và trao tặng quà cho cán bộ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, chương trình còn huy động nhiều nguồn lực an sinh xã hội với những phần việc cụ thể, thiết thực: trao tặng 50 xe lăn cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng phiếu khám mắt miễn phí cho 500 thanh thiếu nhi, trao 1.000 voucher dịch vụ mắt - nha khoa và 40 suất quà gồm gọng, tròng kính cho học sinh.

Chị Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư phụ trách Đoàn phường Yên Sở đại diện cho thanh thiếu nhi phường Yên Sở tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ tại chương trình

Bên cạnh đó, các công trình thanh niên mang dấu ấn sáng tạo, gắn với chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh cũng được trao tặng tại chương trình. Chi đoàn số 2 - Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn Trung ương trao tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc”, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị khang trang, giàu tính giáo dục.

Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng công trình “Lớp học bình dân học vụ số”, nhằm phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực công nghệ cho thanh thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hoạt động khám bệnh miễn phí được triển khai tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Chia sẻ tại chương trình, Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS, bác sĩ Phan Hướng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động, nhấn mạnh đây không chỉ là dịp kỷ niệm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Những phần quà, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí chính là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên.

Ngay sau lễ kỷ niệm, hoạt động khám bệnh miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn phường Yên Sở đã được triển khai tại khuôn viên Bệnh viện Nội tiết Trung ương, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong lòng nhân dân.

Tổng giá trị các nguồn lực được trao tặng tại chương trình trị giá gần 600 triệu đồng. Đồng hành cùng chương trình có sự tham dự của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, Khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Bigtree Land.

