Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Gần 3.000 thanh thiếu nhi Nghệ An chào cờ, xếp hình đẹp mắt chào mừng ngày 26/3

Ngọc Tú

TPO - Sau lễ chào cờ thiêng liêng, 1.950 đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và 850 đội viên, giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An đã cùng nhau xếp hình thành số “95” - chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Video gần 3.000 thanh thiếu nhi Nghệ An xếp hình chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Sáng 21/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An﻿), hơn 2.800 đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn và giáo viên, đội viên đã tham gia Lễ chào cờ “Mảnh ghép thanh xuân” và hoạt động xếp hình quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Trong không khí thiêng liêng tại Quảng trường, hòa cùng khí thế của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thế hệ Hội Cựu cán bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh đã có mặt để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trước giờ lễ chào cờ diễn ra, Thường trực Tỉnh Đoàn, các thế hệ cựu cán bộ Đoàn và các em đội viên đã tiến hành dâng hoa, dâng hương báo công với Bác.
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện hứa đem sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ của mình để viết tiếp những “mảnh ghép thanh xuân” ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Nhân dân và sự kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu.
Lễ chào cờ mang ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và đội viên. Mỗi thế hệ là một “mảnh ghép” của hành trình cách mạng, cùng góp phần tạo nên bức tranh thanh xuân đầy nhiệt huyết﻿, cống hiến và lý tưởng.
Dự lễ chào cờ có sự tham gia của các thế hệ cựu cán bộ Đoàn. Trong giai đoạn mới, các cựu cán bộ Đoàn tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần bồi dưỡng, định hướng cho thế hệ trẻ.
Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và các em đội viên tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa.
Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng tham gia nghi thức chào cờ, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng tổ chức Đoàn. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong thế hệ trẻ hôm nay.
Ngay sau lễ chào cờ, 1.950 đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và 850 đội viên, giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An đã cùng nhau xếp hình thành số “95” - chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Con số 95 ý nghĩa được xếp hình từ gần 3.000 thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu và gần 3.000 thanh thiếu nhi Nghệ An chụp hình lưu niệm dưới chân tượng đài Bác Hồ.
Xem thêm

Cùng chuyên mục