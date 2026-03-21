Sôi nổi giải pickleball chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TPO - Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết cùng hơn 40 cán bộ, đoàn viên sôi nổi thi đấu trong giải pickleball do Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Giải đấu nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên đang công tác tại các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn.

Giải đấu chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Vận động viên tham gia giải đấu là cán bộ, đoàn viên tại các cơ quan thuộc T.Ư Đoàn. Giải đấu có sự tham gia của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Giải đấu với sự tranh tài của 16 đôi nam, chia thành các bảng tranh tài; 6 đôi nam nữ đấu vòng tròn. Ban Tổ chức dùng hệ thống AI để bốc thăm chia bảng, cũng như các cặp đấu.

Các vận động viên tranh tài tại giải đấu. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Tổ chức trao giải nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Xuân Tùng