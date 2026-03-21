Sôi nổi giải pickleball chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).
Giải đấu nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên đang công tác tại các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn.
Vận động viên tham gia giải đấu là cán bộ, đoàn viên tại các cơ quan thuộc T.Ư Đoàn. Giải đấu có sự tham gia của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Giải đấu với sự tranh tài của 16 đôi nam, chia thành các bảng tranh tài; 6 đôi nam nữ đấu vòng tròn. Ban Tổ chức dùng hệ thống AI để bốc thăm chia bảng, cũng như các cặp đấu.
Giải Pickleball là một trong những hoạt động được cơ quan T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao thể lực và đoàn kết trong cơ quan đơn vị.
Đây là một trong những nội dung, hoạt động được đoàn viên quan tâm trao đổi tại chương trình đối thoại với lãnh đạo cơ quan T.Ư Đoàn (chiều 20/3). Trước băn khoăn của cán bộ trẻ về việc nâng cao thể chất để đáp ứng cường độ công việc ngày càng lớn, anh Bùi Quang Huy cho rằng, bí quyết để rèn luyện thể dục thể thao chính là ý thức của mình. Rào cản lớn nhất không phải là thời gian hay môn học, mà là khả năng vượt qua những cám dỗ thường nhật như việc “ngủ nướng”, thói quen thức khuya lướt mạng xã hội..
"Thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng nghiệp, giúp phối hợp công việc hiệu quả hơn", anh Bùi Quang Huy nói.