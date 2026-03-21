Thanh niên học khởi nghiệp từ 'quốc bảo' sâm quý

TPO - Hoạt động hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sinh kế mà còn thắp lên kỳ vọng về một thế hệ thanh niên Quảng Ngãi dám nghĩ, dám làm từ chính “quốc bảo” của núi rừng.

Ngày 21/3, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2025), 53 năm ngày phát hiện sâm Ngọc Linh (19/3/1973 – 19/3/2026) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, UBND 3 xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với Công ty CP Vingin (đơn vị sở hữu thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5) tổ chức hoạt động hướng nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức tại vườn sâm Ngọc Linh có diện tích hàng chục nghìn ha của Công ty CP Vingin. Tại đây, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã có cơ hội “mắt thấy, tay chạm” vào mô hình trồng sâm bài bản, từ khâu ươm giống, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh, qua đó tiếp cận thực tế và định hướng phát triển kinh tế từ cây sâm.

Tọa độ được xác định là nơi Dược sĩ Đào Kim Long và cộng sự đã tìm thấy cây sâm Ngọc Linh đầu tiên.

Để giúp thanh niên hiểu rõ giá trị sâm Ngọc Linh, các địa phương phối hợp doanh nghiệp mời Dược sĩ Đào Kim Long, người đầu tiên phát hiện và công bố loài sâm quý ra thế giới, trực tiếp chia sẻ hành trình tìm kiếm trên đỉnh Ngọc Linh.

Ngay tại chính tọa độ được xác định là nơi ông cùng cộng sự lần đầu tìm thấy những cá thể sâm đầu tiên, không gian núi rừng như lắng lại. Hơn nửa thế kỷ sau, cuộc trở về không chỉ là dịp tri ân người mở đường mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và khát vọng tiếp nối “quốc bảo” trong thế hệ trẻ.

Dược sĩ Đào Kim Long chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo tồn và nhân giống sâm theo tiêu chuẩn.

Không chỉ kể chuyện, ông Long còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo tồn và nhân giống sâm theo tiêu chuẩn. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm được truyền lại một cách gần gũi, thực tế, giúp thanh niên hiểu rõ hơn con đường khởi nghiệp từ cây dược liệu đặc hữu này không phải là giấc mơ xa vời, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính mảnh đất quê hương.

Để biến định hướng thành hành động cụ thể, ngay tại chương trình, Ban tổ chức cùng dược sĩ Đào Kim Long đã trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đoàn thanh niên ba xã trên, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Các bạn đoàn viên tham quan mô hình trồng sâm Ngọc Linh của Công ty CP Vingin.

Đây đều là những cây giống thuần chủng, được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng bởi Công ty CP Vingin. Trước mắt, số cây này sẽ tiếp tục được nuôi trồng tại vườn sâm của doanh nghiệp để đảm bảo tỷ lệ sống và phát triển ổn định, sau đó sẽ chuyển giao về các địa phương để nhân giống, mở rộng diện tích, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ ban đầu, cách làm này được kỳ vọng sẽ tạo ra một chu trình phát triển bền vững từ “giống - trồng - chăm sóc - nhân rộng”, từng bước hình thành vùng nguyên liệu sâm do chính thanh niên địa phương làm chủ.

Song song với hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, ban tổ chức cũng trao tặng 15 suất quà là các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh cho các cựu chiến binh tại ba xã. Những phần quà mang giá trị không chỉ ở vật chất mà còn là sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho quê hương.

Ban tổ chức cùng dược sĩ Đào Kim Long trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đoàn thanh niên ba xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Sao.

Theo ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, sâm Ngọc Linh là cây dược liệu đặc biệt quý hiếm, có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Việc trao tặng giống sâm lần này không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn mở ra cơ hội lâu dài cho thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào Xơ Đăng.

“Đây chính là những “hạt giống” khởi nghiệp. Nếu được chăm sóc đúng cách, không chỉ cây sâm lớn lên mà chính thanh niên cũng sẽ trưởng thành, tự tin hơn trên con đường phát triển kinh tế”, ông Mạnh chia sẻ.