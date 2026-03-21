Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng lan tỏa tiếng nói tuổi trẻ, hành động cùng Đoàn

TPO - Từ Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 là kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng - vận động viên Nguyễn Thị Hương, đã chia sẻ về cảm nhận vai trò, trách nhiệm của người trẻ trong kỷ nguyên số và sứ mệnh đồng hành cùng tổ chức Đoàn.

Tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn tại Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026, kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông và vận động viên Nguyễn Thị Hương đã có những chia sẻ với Tiền Phong về ấn tượng và cảm nhận vai trò của người trẻ trong kỷ nguyên số và sứ mệnh đồng hành cùng tổ chức Đoàn.

Lan tỏa tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo

Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), bày tỏ ấn tượng trước quy mô, sự trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại diễn đàn, đặc biệt là tinh thần hành động và đổi mới của tổ chức Đoàn trong thiết kế hoạt động, phong trào.

Anh Nguyễn Chí Đông tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh tin tưởng, với những chủ trương, hoạt động, phong trào mới góp phần hình thành một lớp trẻ mới tài năng hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Là người đang hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực công nghệ, anh Đông đặc biệt quan tâm đến phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với nội hàm 5 tiên phong, nhất là tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Đông chia sẻ, tại Viettel cũng như nhiều doanh nghiệp khác, các bạn trẻ đang nỗ lực không ngừng với những công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học công nghệ tầm cỡ. Mục tiêu của anh không chỉ dừng lại trong phạm vi nội bộ hay trong nước, mà là “vươn tầm thế giới để có thể triển khai được cho những doanh nghiệp trên thế giới”.

Anh Nguyễn Chí Đông đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: Duy Phạm

Anh Đông cũng bày tỏ, trở thành một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với anh vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Đây là động lực và điều kiện thuận lợi để anh thực hiện sứ mệnh lan tỏa, truyền cảm hứng tiên phong, đổi mới sáng tạo tới những người trẻ, cộng đồng.

“Tôi luôn luôn mong muốn có thể lan tỏa tối đa năng lượng trẻ của mình, lan tỏa những gì mình đang làm cho giới trẻ,” anh Đông nói và cam kết sẽ cùng tổ chức Đoàn lan tỏa sức trẻ, tinh thần tiên phong trong công nghệ và ý chí phát triển bền vững để cùng chung tay đóng góp cho một Việt Nam hùng cường.

Truyền cảm hứng từ sự kỷ luật và bền bỉ

Vận động viên Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hương - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, bày tỏ sự xúc động khi được trực tiếp gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến những người đứng đầu tổ chức Đoàn.

Diễn đàn không chỉ là một buổi đối thoại, là một không gian mở để những người trẻ đang ngày đêm tập luyện trên sân cỏ, đường đua hay trong phòng tập cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và trân trọng.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia diễn đàn, đặc biệt là có cơ hội gửi câu hỏi, chia sẻ tiếng nói của mình tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Đây không chỉ là cơ hội để tôi bày tỏ quan điểm cá nhân mà còn là dịp để lắng nghe những định hướng, giải pháp thiết thực dành cho thanh niên – thế hệ đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước”, chị Hương nói.

Vận động viên Nguyễn Thị Hương đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

Đánh giá về chương trình hành động của tổ chức Đoàn, Hội nhằm phát triển toàn diện thanh thiếu nhi, trong đó có chăm lo thể chất, chị Hương dành sự tin tưởng tuyệt đối vào tính thực tiễn của các giải pháp.

Theo chị, việc lồng ghép tiêu chí rèn luyện thể lực vào các phong trào danh hiệu như “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” và phát huy sức ảnh hưởng của các KOL, người nổi tiếng và kết hợp công nghệ, các nền tảng trực tuyến là cách làm rất hiệu quả để tạo động lực tự thân cho mỗi bạn trẻ.

Là một vận động viên trẻ, Nguyễn Thị Hương ý thức rất rõ vai trò “đầu tàu” của mình trong việc truyền lửa phong trào. Với chị, kết quả thi đấu trên đấu trường không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là công cụ mạnh mẽ nhất để lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng.