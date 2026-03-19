Tiên phong phòng chống ma túy, giúp bạn trẻ mở ‘cánh cửa’ nghề nghiệp

TPO - Các cán bộ Đoàn, bạn trẻ đã gửi đến Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026 những ý kiến tâm huyết từ chính thực tiễn công tác, học tập với mong muốn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trở thành người bạn đồng hành sâu sát với quá trình lập thân lập nghiệp của người trẻ cũng như tiên phong đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong đời sống xã hội.

Tiên phong phòng, chống ma túy

Đại úy Võ Thị Bích Phương - Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM (CATP):

Với vai trò là Trưởng Ban Thanh niên CATP, trực tiếp tham mưu triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên CATP, bản thân tôi luôn chú trọng đến hai nội dung gắn với công tác chuyên môn của lực lượng CATP và cũng là định hướng phát triển của thành phố.

Về công tác chuyển đổi số, thời gian qua, tuổi trẻ CATP được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong số các tổ chức Đoàn Công an 34 tỉnh/thành phố trên cả nước với nhiều mô hình, công trình phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn.

Để phát huy hơn nữa trong thời gian tới, tôi đề xuất T.Ư Đoàn định hướng, xây dựng cơ chế phối hợp giữa tổ chức Đoàn các lực lượng vũ trang (LLVT) hoặc giữa LLVT với các đơn vị khu vực địa bàn dân cư, doanh nghiệp để những công trình, giải pháp của thanh niên liên quan đến chuyển đổi số được đưa ra ứng dụng thật sự đi vào chiều sâu, phải cùng lúc giải quyết được nhiều vấn đề của nhiều ngành, lĩnh vực thì mới thật sự đem lại sự tiện lợi tối đa cho người dân.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng để bảo vệ thế hệ trẻ trước tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là “bắt cóc online” (gần đây xảy ra rất nhiều ở các trường đại học trên địa bàn TPHCM) cũng cần được quan tâm.

Theo đó, cần phối hợp lực lượng chức năng triển khai tuyên truyền nâng cao sức đề kháng rộng rãi ở các cấp bộ Đoàn, bằng nhiều hình thức để nội dung tuyên truyền được lan tỏa nhiều nhất đến các em học sinh, sinh viên, người dân. Chỉ khi nào bản thân họ biết bảo mật thông tin cá nhân, biết “chậm lại một chút” để kiểm tra các thông tin, nhận diện rủi ro trên không gian mạng thì khi đó họ mới có thể tự bảo vệ mình và người thân trên môi trường số.

Một vấn đề quan trọng khác là công tác phòng, chống tội phạm ma túy, xây dựng TPHCM nói không với ma túy năm 2030 theo Nghị quyết số 02 của Thành ủy TPHCM. Ma túy là vấn đề không mới nhưng luôn là hiểm họa nhức nhối trong xã hội, là tội phạm của các loại tội phạm.

Song song công tác đấu tranh, tuổi trẻ CATP cũng đã triển khai nhiều chiến dịch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, ở môi trường học đường, địa bàn dân cư và đặc biệt là đơn vị đầu tiên triển khai chuỗi Podcast “Giải mã - Break the trap” để tuyên truyền rộng rãi trên không gian mạng, đón nhận sự tương tác, phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, phòng chống ma túy không chỉ là câu chuyện của lực lượng Công an mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn Thanh niên phải tiên phong đi đầu.

Tôi mong muốn T.Ư Đoàn đưa công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng điểm, xuyên suốt trong cả năm chứ không chỉ phát động thông qua 1-2 đợt cao điểm. Đi liền đó, đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp với KOLs, ứng dụng các công nghệ mới, các nền tảng mạng xã hội để thu hút và tăng cường sự tương tác của ĐVTN. Thông qua đó, truyền tải những thông tin về phòng, chống ma túy một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, để đóng góp trong việc hoàn thành mục tiêu năm 2030 TPHCM là thành phố không ma túy, Thành Đoàn TPHCM phải xác định xây dựng tổ chức Đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm quy định pháp luật về ma túy, quyết liệt xác lập chỉ tiêu, xây dựng mô hình Chi đoàn/Đoàn cơ sở không ma túy, xem đây là chỉ tiêu cứng trong thang điểm đánh giá thi đua hằng năm.

Kiến tạo “cánh cửa” nghề nghiệp cho người trẻ

Bạn Đặng Ngọc Yên Đan (sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Hiến, TPHCM):

Trong thời đại chuyển đổi số, nơi mà thị trường lao động thay đổi theo từng sự kiện trong và ngoài nước, sinh viên không chỉ đối mặt áp lực học tập, thi chứng chỉ, việc làm thêm, sinh hoạt phí, mà còn phải chuẩn bị cho hành trình bước vào thị trường lao động đầy biến động.

Dù vậy, tôi nhận thấy nhiều bạn trẻ (trong đó có bản thân mình) vẫn gặp khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp. Đối với một số bạn, việc tìm nơi thực tập hay tìm hiểu về kỹ năng cần cho công việc tương lai vẫn là trở ngại. Đấy không chỉ là vấn đề kỹ năng mà còn ở tâm lý người trẻ, khi mà việc bội thực thông tin hay phụ thuộc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đều rất dễ bắt gặp.

Thông tin tuyển dụng có thể thấy nhiều nhưng khó xác minh tính xác thực của các công ty và công việc. Những câu chuyện thực tế về lừa đảo khiến các bạn trẻ chần chừ lâu hơn.

Do vậy, tôi kỳ vọng rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục là người đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp. Ngay tại trường mình, tôi từng tham gia sự kiện Ngày hội việc làm - Job fair và nhận thấy việc kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp là một điều tuyệt vời.

Theo đó, nếu có một hệ thống, website hay ứng dụng tích hợp dữ liệu để kết nối sinh viên với các doanh nghiệp thì việc tìm việc hay nơi thực tập sẽ giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn. Đây không chỉ là nơi lưu trữ mà còn có các chứng chỉ, hoạt động hay dự án thực tế của sinh viên, đoàn viên thanh niên được xác thực. Điều này sẽ phần nào giúp doanh nghiệp tìm đúng nhân sự và sinh viên tìm đúng “cánh cửa” cho bản thân.

Mặt khác, tổ chức Đoàn cũng có thể xây dựng các bài viết về nơi học chứng chỉ uy tín, các kỹ năng cần học và cách để học hoặc định hướng nhằm tìm hiểu chính thống hơn là để các bạn dùng Google Search hay “hỏi” AI.