Hơn 300 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu các thời kỳ báo công dâng Bác

TPO - Sáng 19/3, hơn 300 cán bộ Đoàn và Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2025 hội tụ về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ và báo công với Bác về những thành tích, chiến công mà tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) đã đạt được trong thời gian qua.

Dẫn đoàn đại biểu, có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên CAND.

Trải qua 15 năm triển khai, giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu đã góp phần phát hiện hàng trăm đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện.

Nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng, trung thành - tận tụy, mưu trí - dũng cảm, đoàn kết - sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Đại diện tuổi trẻ CAND báo công với Bác, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên CAND cho biết, nhiều cá nhân Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu các thời kỳ đã và đang tiếp tục lập chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

"Nhiều đồng chí nay đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, là tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND. Điều đó càng khẳng định giá trị, đóng góp của giải thưởng trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng CAND, đồng thời, khắc hoạ một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ - người đoàn viên thanh niên công an theo 6 điều Bác Hồ dạy", Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Đất nước ta đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng; công cuộc chuyển đổi số đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với tuổi trẻ.

Vinh dự là lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, tuổi trẻ CAND hôm nay luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Hôm nay, trước anh linh của Người, tuổi trẻ CAND xin hứa, trong bất cứ tình huống nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng; vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức.

Thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tận tụy với công việc; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng đội; dũng cảm, mưu trí, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.